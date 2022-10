Královopolské házenkáře čekal v šestém kole výlet na palubovku Zubří. Proti favoritovi odehráli dobrý první poločas, po kterém prohrávali jen o tři branky. Jenže úvod druhé půle jim nevyšel. „V prvním poločase jsme se drželi, ale bohužel v druhé půli nám to vůbec nevyšlo. Jak střelecky, tak v obraně. Dostali jsme moc gólů, to je myslím hlavní důvod, proč jsme prohráli,“ popsala královopolská spojka Adam Stein do kamery České televize.