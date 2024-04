Elitní házená se vrací do Česka. Brno uspořádá dva šampionáty, oba v nové aréně

Od svého vzniku Česká republika čekala na házenkářský šampionát. Nyní už je jisté, že se dočká. A to hned dvakrát v pěti letech. Těšit se mohou především brněnští fanoušci, v obou případech totiž vrcholná akce zamíří do moravské metropole. Ta bude nejprve v roce 2026 spolupořádat mistroství Evropy žen, o pět let později se na jih Moravy sjedou dokonce i elitní házenkářky z různých kontinentů. Brno totiž uspělo i s kandidaturou na světový šampionát.

Po 36 letech se do Česka vrátí vrcholný házenkářský šampionát, Brno bude hostit ženské mistrovství Evropy i světa. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz