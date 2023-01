Házenkáři Chile vstoupí na mistrovství světa do bojů hned 12. ledna v polském Krakově a jejich prvním soupeřem budou házenkáři Íránu. Kromě Íránu změří v základní části šampionátu síly ještě se Španělskem a Černou Horou. Po oslovení manažerem týmu neváhali v Maloměřicích ani chvilku a s přátelským mezinárodním utkáním souhlasili.

Po podzimní části, která byla poznamenaná zraněními klíčových hráčů, se kádr pomalu uzdravil, a tak je logické, že v Maloměřicích nevynechají žádnou příležitost k herní konfrontaci. „Pro naše mužstvo je to bezesporu zajímavá konfrontace s odlišným herním stylem a myslím si, že to bude pro nás cenná zkušenost a zážitek. Měl jsem možnost vidět Chile hrát, jeho hra je systémově stejná, co se momentálně hraje na vrcholové úrovni. Jsem zvědav, jak si s tím naši hráči poradí. Doufám, že si tuto podívanou nenechají ujít ani naši fanoušci a dostaví se v hojném počtu,“ řekl kouč brněnského klubu František Urban.

Vstupné na toto utkání je zdarma.

OTA VESELÝ