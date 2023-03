Favorit byl před středečním utkáním jasně daný. Ale čeští házenkáři postavili jakékoli papírové předpoklady na hlavu, skvělým výkonem v kvalifikaci o mistrovství Evropy smetli Island 22:17 a výrazně se přiblížili postupu.

Děkovačka s téměř vyprodanou halou po vítězství české reprezentace nad Islandem. | Video: Jakub Tručka

Brněnští fanoušci už před utkáním hlásili, že chtějí v hale vytvořit červené peklo. Téměř vyprodali halu ve Vodově ulici a od prvních minut hnali českou reprezentaci za výhrou. A svěřenci trenéra Xaviera Sabatého téměř po celých šedesát minut dominovali. „Je to pro nás obří výhra, která znamená opravdu hodně. Ukazuje nám, že jdeme správným směrem,“ radoval se Sabaté.

Proti islandskému favoritovi zářila především česká defenziva, za ní pak kraloval gólman Tomáš Mrkvas, který byl hlavním strůjcem velké výhry. Od úvodu zápasu svými zákroky deptal soupeře, i díky němu se domácí výběr brzy dostal do vedení a do šaten odcházel s dvoubrankovým náskokem.

Po návratu z kabin pak Sabatého výběr spustil ofenzivní uragán. Naopak šestý tým posledního evropského šampionátu i díky dalším zázračným zákrokům Mrkvy střelecky mlčel a domácí si vypracovali až osmigólový rozdíl. „Za naší výhrou bylo hned několik faktorů, ale týmová morálka je neskutečná, opravdu úžasná. Jak hráči trénují, hrají a snaží se zlepšovat, je opravdu na pochvalu,“ těšilo Sabatého.

Týmová výhra

Na vítězi utkání už nic nezměnilo ani závěrečné islandské vzedmutí, Seveřané jen korigovali skóre na konečných 17:22. Méně gólů nedostala česká reprezentace už víc než dvacet let. „Výhra je opravdu super. Porazit takový tým, jako je Island, je skvělé, pro mě patří mezi šest nejlepších národních týmů světa. Mají opravdu skvělé hráče, celý výběr je úžasný, ale my jsme hráli jako tým. Jak naši kluci bránili i útočili, to jsem neviděl už dlouho,“ pokračoval ve chvále španělský stratég.

Po třech odehraných zápasech tak český národní výběr poskočil na první místo kvalifikační skupiny s pořadovým číslem tři. Stále pokračuje bez ztráty bodu, v neděli si s Islandem střihne odvetu, tentokrát však na palubovce soupeře. „Teď na to nemyslím. Nyní hlavně oslavíme naši výhru a jdeme zápas od zápasu. Musíme v následujících dnech dobře zregenerovat, abychom byli připravení na nedělní zápas,“ doplnil Sabaté.

Česko - Island 22:17

Poločas: 12:10.

Rozhodčí: Gubica, Miloševič (oba Chorv.).

Sedimetrové hody: 2/2 - 4/3. Vyloučení: 5:3. ČK: 32. Zeman.

Diváci: 2800.

Sestava a branky Česka: Mrkva, Mizera - Hrstka 3, Piroch 2, J. Patzel, Štěrba 3, Kašpárek 4, Reichl 4, Vančo, Havran, Harabiš, Klíma 4, V. Patzel 1, Solák 1, Zeman, Režnický.



Tabulka skupiny 3: 1. Česko (6 bod), 2. Island (4 body), 3. Estonsko (0 bodů), 4. Izrael (0 bodů).

Na závěrečný turnaj postupují přímo první dva celky.