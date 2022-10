Dvanáct minut před koncem bylo přitom skóre téměř vyrovnané. Brněnští vedli nad soupeřem jen o dva góly. „Byli jsme nervózní, nebylo to uvolněné. Svazovala nás povinnost vyhrát a měli jsme šance, které se měly proměnit, avšak nedařilo se nám to. Ke konci se ale ukázala naše vytrénovanost, byli jsme jasně lepší a začali dominovat. Někdy je důležitější zápas vybojovat než vyhrát na pohodu. Teď jsme poskočili na sedmé místo tabulky, za což jsme moc rádi,“ vyzdvihl Hladík.

Zápas odchytal teprve jedenadvacetiletý Jakub Grulich, který v nové sezoně na obměněném brankářském postu nastupuje nejčastěji. Jinak gólmany Brna zatím provází potíže. „Před sezonou jsme plánovaně přivedli Živojina Iliće, bohužel se nám však pak zranil Tomáš Chmela, který má urvaný křížový vaz a celou sezonu tady nebude. Museli jsme reagovat a přivedli Tomáše Janků, abychom měli post pokrytý. Před startem sezony to tak bylo hodně příjemné, ale museli jsme to zvládnout. Dnes měl Živo nějaké drobné zdravotní problémy a my nechtěli riskovat zhoršení, tak jsme nasadili Kubu, který to zvládl,“ popsal trenér.

Srbského brankáře si šetří na šlágr příštího kola proti Zubří, který se uskuteční v sobotu. „Bude to velmi těžký televizní zápas. Musíme se zodpovědně připravit. Ve středu máme ještě český pohár, kde chceme určitě postoupit dále,“ přiblížil následující program.

Kromě hlavolamu v brankovišti museli Jihomoravané řešit i nepříjemnost v poli. Těsně před startem sezony v klubu totiž skončil stěžejní legionář Nikola Arsenić. „Byl velká osobnost, tým si bez něj ještě musí sednout. Dnes jsme vyhráli a potvrdili, že to můžeme zvládnout. Každý je nahraditelný, něco končí a něco jiného začíná. Věříme našim hráčům, že kvalitu mají, ale samozřejmě máme určité plány třeba na zimní přestupové období,“ uvedl Hladík.

Méně úspěšní byli o víkendu házenkáři ze sousedních Maloměřic. Ti v sobotu nestačili na Kopřivnici a po porážce 29:36 zůstávají se dvěma body na předposledním místě tabulky právě před Hranicemi.

JAROSLAV GALBA