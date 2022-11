Už před utkáním bylo jasné, že půjde o velmi vyrovnaný zápas. Domácí byli mírnými favority, KP se ale na postup v poháru velmi upínalo. A nakonec po osmifinálové výhře ve Frýdku-Místku zvládlo i těsnou bitvu v Kopřivnici. „Jsme rádi, hlavně jsme se do semifinále dostali přes dva zápasy na hřištích soupeřů, takže i v tomhle to bylo těžké. V halových sportech hraje domácí prostředí velkou váhu, o to větší má postup cenu,“ podotkl Hladík.