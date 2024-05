Pochází z Ivančic, kde také započal svou házenkářskou kariéru. I proto měl Jakub Štěrba při nedělní odvetě baráže s Rumunskem v hledišti brněnské Winning Group Areny hned několik rodinných příslušníků a kamarádů. Po zápase si s nimi mohl užít obří radost. Čeští házenkáři totiž v Brně otočili vývoj dvojutkání a po deseti letech se opět podívají na mistrovství světa. „Je to jako splněný sen,“ usmíval se Štěrba.

Radost českých házenkářů a fanoušků po postupu na mistrovství světa. | Video: Deník/Jakub Tručka

Pro něj šlo o dvojnásobně speciální zápas. Mnoho důležitějších utkání v reprezentačním dresu totiž zatím neodehrál, navíc se vrátil na jižní Moravu, se kterou je spjatý od narození. „Vždy si užívám hrát v Brně. Do hlediště dorazilo hodně známých, měl jsem tam i rodinu. Hned po utkání na mě čekali, těšil jsem se, že je zase po půl roce uvidím a popovídáme si,“ nastínil sedmadvacetiletý hráč.

Témat k probírání měli hned několik, to hlavních z nich však bylo jasné. Čeští házenkáři zvládli odčinit jednogólovou prohru z Rumunska, doma zvítězili 29:20 a mohou se chystat na světový šampionát. „Jsme nadmíru spokojení, že jsme zvládli ten domácí zápas. Hala nás hnala dopředu, hned od úvodu jsme přebrali otěže zápasu a po celou dobu jsme vedli,“ rekapituloval Štěrba.

Díky příznivému vývoji se rychle dostali do varu i fanoušci, kterých do haly Rondo dorazily téměř čtyři tisícovky. A vytvořily slibované červené peklo. „Vždy si užívám, když je plná hala. I v Rumunsku jsem si to užíval, tady ale bylo skoro dvakrát tolik příznivců, a hlavně to byli naši fanoušci. Předvedli výbornou kulisu, bylo to super,“ chválil publikum házenkář, kterého k zahraničnímu angažmá vystřelily tři povedené sezony v barvách Nového Veselí.

Šampionát hostí v úvodu příštího roku Chorvatsko, Dánsko a Norsko, pro drtivou většinu českého kádru půjde o první účast na mistrovství světa.

U Štěrby tomu není jinak. „Jestli se dostanu do nominace, tak to bude moje první mistrovství světa. Byl jsem už na evropském šampionátu, ale tohle bude něco úplně jiného. Odehrajeme tam více zápasů, musíme se na to dobře připravit, abychom předvedli dobrý výsledek,“ předeslal hráč německého celku ASV Hamm-Westfalen.

O postupu na vysněný šampionát rozhodl národní tým opět v Brně, a přidal tak další zápis do kolonky úspěchů, na které dosáhl v moravské metropoli. „V Brně se hraje super. Tentokrát přišly skoro čtyři tisícovky fanoušků, doufám, že to někdy zopakujeme. Brno je v dobré dojezdové vzdálenosti pro téměř celou republiku, je vidět, že lidi tady mají házenou rádi. V odvetě byli naším osmým hráčem,“ podotkl ivančický rodák.

Ten si ve dvojutkání připsal hned devět přesných tref a patřil mezi klíčové hráče národního týmu, který postoupil na závěrečný turnaj. „Rumuny jsme v odvetě vůbec nepustili do zápasu, obrana pracovala suprově. K tomu nás vzadu výborně podržel Tomáš Mrkva. Hlavní ale bylo, že jsme to nezabalili v prvním utkání. Prohrávali jsme o sedm gólů, ale ukázali jsme, že máme charakter. Dali jsme si dobrou pozici do odvety a věděli jsme, že doma budeme silnější,“ doplnil Štěrba.