Do Moravskoslezského kraje vyráželo KP s jasným vědomím, že pro udržení šance na umístění v elitní osmičce potřebuje nutně zvítězit a týmy nad ním musí klopýtnout. Vše vyšlo podle plánu. „Jsme samozřejmě hrozně rádi, pro nás to byl zápas o všechno, věděli jsme, že pouze výhrou si udržíme šanci na play-off. Hrozně pečlivě jsme se připravovali, abychom to zvládli. Spadl nám velký kámen ze srdce,“ ulevilo se královopolskému kouči Pavlu Hladíkovi.