Bod z utkání proti velkému favoritovi znamená pro KP jediné, po zimní pauze ve třech utkáních ještě neprohrálo a posunulo se na sedmou příčku, která by mu zajišťovala play-off. „Máme pět bodů ze šesti možných, to je pro nás super, s tím by byl spokojený asi každý extraligový tým. Vstup je dobrý, asi i nad očekávání,“ přiznal Hladík.

Brněnský celek však musí makat i dál, jeho nejbližší pronásledovatelé totiž odehráli o zápas méně, v posledních pěti kolech základní části tak Královo Pole potřebuje opětovně bodovat. „Tabulka se nějak vyvíjí a ani těchto pět bodů pro nás v konečném důsledku nemusí nic znamenat. Není na místě přehnaný optimismus, zatím máme jen takovou opatrnou naději,“ podotkl brněnský kouč.

Z jedné věci však KP radost může mít už teď. Pomalu se mu vyprazdňuje marodka, na které ke konci minulého roku byla v jednu chvíli drtivá většina kádru. „Návrat zraněných hráčů je jedna z nejdůležitějších věcí, když hrajete házenou s osmi zdravými kluky, tak to moc nejde. Ani teď nejsme zdaleka stoprocentní, ale je to rozhodně lepší. Když se nám vrací do tréninku hráči, kteří na něm dva měsíce nemohli být, do všech to vlije novou energii,“ těšilo Hladíka.

Opětovná víra

Další extraligové utkání čeká KP v sobotu 18. února a půjde hned o veledůležitý duel. Představí se totiž na palubovce Kopřivnice, která z deváté příčky ztrácí na KP jediný bod. Výhry nad Zubřím 32:29 a brněnským rivalem z Maloměřic 29:14 však do kádru trenéra Hladíka napumpovaly sebevědomí. „Měli jsme dobrý i prosinec, kdy jsme vyhráli dva důležité zápasy, to nám dalo potřebnou sílu do zimní pauzy. Bylo to hodně cítit během přípravy, zklidnili jsme se, tým si začal věřit. Teď jsme si to jen potvrdili, úvodní výhra nad Zubřím pro nás byla klíčová a jen jsme naši snahu zpečetili,“ dodal královopolský stratég.