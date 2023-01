Brněnské mužstvo přitom těsně před semifinálovým utkáním bylo v tak zdrceném stavu, že nemohlo složit ani základní šestku. Do hry totiž byla připravena jen pětice házenkářů, navíc včetně kondičního trenéra Sebastiána Stracka. „Je to těžká situace. Řádně jsme o odložení požádali a doložili lékařské zprávy. Ani jsme nepředpokládali, že by ke kontumaci mohlo dojít. Velmi nás to překvapilo, považujeme to za facku házené a sportu celkově,“ hodnotil královopolský kouč Pavel Hladík.

Soutěžní komise sice nehlasovala jednotně, třemi hlasy ku dvěma však rozhodla o kontumaci. A KP se zlobí, že na postupu od zeleného stolu trvala i Plzeň. Západočeský celek však podobná slova odmítá. „Nemohli jsme trvat na kontumaci, protože o ní nerozhodujeme. Jediné, co jsme požadovali, bylo odehrát utkání v původním termínu, což jsme jasně oznámili Českému svazu házené i brněnskému klubu. O všem ostatním už následně rozhodoval svaz,“ objasnil plzeňský sportovní ředitel Jan Štochl.

Královopolský tým se proti rozhodnutí odvolal, házenkářský svaz tak celou záležitost projedná znovu. Změna postoje však není příliš pravděpodobná. „Věděli jsme, že Plzeň byla obrovský favorit vzájemného semifinále a naše šance nebyly velké. Ale příležitost to prostě byla. Když už jsme došli takhle daleko a dali do toho tolik energie, tak jsme byli obrovsky zklamaní, že si utkání nemůžeme ani zahrát,“ smutnil Hladík.

Paradoxně stejný scénář má prozatím i druhý semifinálový duel. Do něj kvůli rozsáhlé marodce nenastoupilo Zubří, kontumačně tak do finále postoupila Karviná. Všechny čtyři celky tak nyní čekají na finální rozsudek svazu. „Pro nás by to byl minimálně další těžký zápas, který by nás posunul. Plus jsme mohli mít šanci probojovat se do finále,“ mrzelo brněnského lodivoda.

Změně rozhodnutí však příliš nenahrává ani nahuštěný program, který účastníky házenkářské extraligy od začátku února čeká. V rychlém sledu odehrají osm utkání, která objasní účastníky letošního play-off. „Pro nás není co řešit. Vyjádřili jsme se k tomu stavu, který byl před Vánoci, a ve zbytku jen čekáme, jaké bude finální rozhodnutí. Nehrajeme v tom žádnou roli, vše záleží na svazu,“ doplnil Štochl.