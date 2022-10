Kádr mamutů v létě doznal četných změn. Odešla devítka házenkářů, nově se naopak v kabině objevilo hned sedm nových tváří. „Byl to dost citelný zásah. Některé změny jsme měli v plánu už déle a jen jsme je dotáhli administrativně. To byl případ třeba Daniela Zourka, kterého jsme měli dlouhodobě vyhlédnutého, chtěl se vrátit zpět domů do Brna. Další hráče jsme pak měli v klubu na zkoušce v přípravném období a rozhodli jsme, že u nás zůstanou. To se týkalo Filipa Havlíka a Antonína Vodičky,“ vyjmenovává Urban.

Ligové zápasy Maloměřic

Odehrané:

Maloměřice - Hranice 26:22

Zubří - Maloměřice 30:25

Maloměřice - Jičín 26:27

Maloměřice - Karviná 21:31

Kopřivnice - Maloměřice 36:29



Následující:

sobota 1. 10., 13.00: Maloměřice - Lovosice

středa 5. 10., 17.00: KP Brno - Maloměřice

sobota 8. 10., 10:30: Maloměřice - Frýdek-Místek

Právě Zourek byl pravděpodobně nejzajímavějším letním příchodem do maloměřického mužstva. Šestadvacetiletá levá spojka se do klubu vrátila z ambiciózních Lovosic, v přípravě se postupně zabudovávala do týmu. Jenže pak se vážně zranila. „S přípravou jsem byl docela spokojený, měli jsme soupeře různých kvalit, ale hlavně jsme byli v plné sestavě. Bohužel Dan Zourek se zranil v posledním přípravném zápase a vypadá to, že půjde na operaci kolene, sezona pro něj skončila,“ lituje slovenský trenér.

Maloměřice i bez zraněné opory zvládly důležité první kolo, ve kterém porazily Hranice, se kterými i v minulé sezoně bojovaly o předposlední místo. Od té doby však zapisují jen prohry, navíc jim kvůli zraněním vypadávají ze hry další a další hráči. „Máme teď hrozně nahuštěný program, hraje se neustále dvakrát do týdne. Během přípravné fáze jsem byl docela spokojený, uměl jsem si představit, že to bude vypadat poměrně fajn, nyní nás ale trápí četná zranění a je to těžké,“ hodnotí Urban.

Postupně tak brněnský tým mění i své předsezonní ambice. „Chtěli jsme se co nejlépe umístit v tabulce, říkali jsme si, že když neskončíme mezi první osmičkou, která zajišťuje play-off, tak hodláme mít co nejlepší pozici do play-outové části. S těmi problémy, jaké teď ale máme, je vše dost složité. Měli jsme hru hodně postavenou na Danu Zourkovi, v útoku i obraně měl být velkou posilou. Dost jsme si od něj slibovali, nyní musíme být realisti,“ tuší zkušený stratég.

Jeho svěřenci prohráli čtyři ligová utkání v řadě, v tabulce jsou zatím předposlední právě před Hranicemi. Ve středu navíc vypadli i z domácího poháru, když podlehli Litovelu 28:36. „Máme střízlivý pohled na to, proti komu hrajeme a s kým můžeme bodovat. Třeba se Zubřím jsme odehráli skvělý zápas, prohráli jsme s nimi jen o pět branek. Přitom na jaře nás porazili o sedmnáct gólů. Je vidět pokrok. Poslední utkání v Kopřivnici (Maloměřice prohrály 29:36 – pozn. red.) nám tolik nevyšlo, ale tam už jsme byli bez tří zraněných spojek. Je hodně poznat, že na pravé spojce nemůžeme hrát s levákem,“ podotýká Urban.

Předsezonní změny v kádru

Přišli: Daniel Zourek, Vojtěch Svoboda, Radim Tejzr, Antonín Vodička, Michal Weber, Filip Havlík, Pavol Vasiľ



Odešli: Tomáš Musil, Ľuboš Hlípala, Lukáš Vítek, Jiří Havlát, Michal Dostalík, Vít Kučera, David Popela, Vojtěch Horánek, Robert Žďánský

Zraněními zdecimovaný celek však nehodlá skládat zbraně. A to ani v sobotu, kdy na své palubovce v Obřanské ulici od jedné hodiny odpoledne přivítá Lovosice a opět bude velkým outsiderem. „Musíme se koncentrovat na svou hru a snažit se podat co nejlepší výkon. Je to teď složitá situace, kdy nesbíráme body a jsme dole v tabulce. Lovosice mají fazonu, nedávno přivedly Pavla Horáka, který hrál německou Bundesligu. Takže chceme odehrát co nejlepší zápas, víme, že nemáme co ztratit,“ dodává smířeně maloměřický lodivod.