Volejbalisté pomohli Bučovicím, ale v derby neměli kvalitu na větší odpor

Jeho tým tak i po posledním zápase podzimní části sezony zůstává přikovaný na předposlední příčku extraligové tabulky. Vyšší ambice zhatila hlavně zranění. „Po sedmnácti kolech jsme teď poprvé hráli téměř v plné sestavě. Tedy až na Radima Tejzra, který má problémy s kotníkem, a Daniela Zourka. Ten zatím nebyl stoprocentní, jen jsem ho nechal rozcvičit, aby nasál zápasovou atmosféru. Máme nyní měsíc a něco volno, tak věřím, že smůlu na zranění jsme si vybrali a připravíme se na jarní část sezony,“ prohlásil.

Velké rošády přes zimu v Brně neplánují. „Máme vyhlédnuté nějaké mladší hochy z nižších soutěží, ale zatím jsme s nimi ani nekomunikovali. Jestli něco, budeme hledat hráče do budoucna, velké změny nechystáme. Tým jsme stavěli od začátku sezony, jen nás trápila ta zranění. Bylo by ideální, aby kádr zůstal pohromadě aspoň ještě jednu sezonu,“ uvedl Urban.

VIDEO: Český unikát. Rodiče do obchodů, děti na florbal. Hattrick má nové místo

Ten převzal Maloměřice v loňské sezoně, a i přes nepříznivé postavení v tabulce se pod ním hráči zlepšují. Letos si zatím připsali tři výhry, loni se v celé základní části radovali jen jedinkrát. „Výsledky jsou lepší než minulou sezonu, a to i se silnějšími soupeři. Třeba se nám povedlo porazit Zubří. Z herního projevu mám dobrý pocit, někam se posouváme a do konce základní části bychom ještě nějaký překvapivý výsledek mohli udělat. Karty jsou však rozdané tak, že Strakonice, Hranice a my jsme na podobné výkonností úrovni, pak už je to odskočené. Přesto chceme udělat co nejvíc bodů a vytvořit si pohodu do play-out,“ uzavřel slovenský trenér.

Jaroslav Galba

SHC Maloměřice Brno – KH Kopřivnice 26:31

Nejvíce branek: Korger 7, Koubek 4, Hliničan 3, Horut 3, Weber 3 – Bukovský 7, Lefan 6, Hanus 6.

Rozhodčí: Friedel Pavel, Kučerka Tomáš.

Sedmimetrové hody: 4/3 – 1/1.

Vyloučení: 6:2.

Diváků: 146.

SHC Maloměřice Brno: Weber 2“ 3/0, Horut 2“ 3/0, Janků 2“ 0/0, Zourek 0/0, Jung 0/0, Koňařík 0/0, Koubek 2“ 4/0, Kolář 1/0, Zaplatílek 0/0, Drásal 1/0, Ipser 2“ 1/0 ,Svoboda 2/0, Korger 7/3, Krošík 1/0, Hliničan 2“ 3/0, Mazač 0/0. Trenér: František Urban.