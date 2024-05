/ROZHOVOR/ Na palubovce brněnské Winning Group Arény naprosto zářil. Rumunskou síť v odvetě baráže o postup na házenkářské mistrovství světa Matěj Klíma rozvlnil hned devětkrát, a obří měrou tak přispěl k tomu, že se česká reprezentace po deseti letech opět podívá na světový šampionát. Pro ivančického rodáka šlo o velkolepý návrat na jižní Moravu. „Publikum nás hnalo dopředu, doufám, že budeme v Brně hrát ještě víc zápasů,“ usmíval se po výhře 29:20 devětadvacetiletý hráč německého Lipska.

Radost českých hráčů a fanoušků po postupu na mistrovství světa. | Video: Deník/Jakub Tručka

Jaký je to pocit být účastníkem mistrovství světa?

Je to skvělé. Po deseti letech jsme opět na mistrovství světa, pro většinu hráčů to bude první účast. Vybojovali jsme si to, jsme za to rádi a těšíme se. Doufám, že zůstanou všichni zdraví a společně si to užijeme. Třeba dokážeme i uhrát nějaký dobrý výsledek.

Dá se říct, že je postup dokončením prvního kroku této party?

Určitě. Nejdůležitější je kvalifikovat se na šampionáty pravidelně. Máme spoustu mladých a kvalitních hráčů, kteří ještě mohou udělat super kariéru a tyto závěrečné turnaje jim mohou pomoci. Mohou se díky nim dostat do lepších soutěží a pak nám to vrátí, protože budou mít více zkušeností a individuálně ještě víc pomůžou týmu.

Jaké to pro vás bylo odehrát takhle důležité utkání v Brně?

V Brně si to vždy užívám, vždy totiž do hlediště přijedou kamarádi, rodina i lidi, se kterými jsem dřív hrával házenou. Navíc je tady vždy super atmosféra, je jedno, jestli hrajeme na Vodovce nebo v Rondu. Doufám, že tady těch zápasů budeme hrát ještě víc.

Tušíte, jakou máte bilanci v Brně?

Úplně dlouho ještě v reprezentaci nejsem, ale myslím, že je určitě pozitivní. Dříve tady Češi porazili Francouze nebo Němce, myslím, že nám to tady svědčí.

Jak moc jste si užil atmosféru, kterou ve Winning Group Aréně vytvořily téměř čtyři tisícovky fanoušků?

Bylo to pro nás hodně důležité. Člověk je na to za tu dobu už trochu zvyklý, takže je v nějaké té své bublině, ale samozřejmě je lepší hrát domácí zápasy než venkovní. Dáte gól, lidi se radují, vy se radujete s nimi, všude je taková pozitivní atmosféra. Publikum nás hnalo dopředu.

Hned od úvodních minut bylo v odvetě patrné, že chcete rychle rozhodnout…

Je to tak. Řekli jsme si, že barážové dvojutkání má 120 minut, takže když z toho budeme mít půlhodinu slabší, tak nám pořád zbývá devadesát minut. Od toho jsme se odpíchli.

Jak moc důležité v tom dvojutkání bylo, že jste v Rumunsku téměř dotáhli sedmigólové manko z úvodu druhé půle?

Měli jsme tam krušné chvíle, kdy jsme právě prohrávali o vyšší počet gólů, nerozehráli jsme to úplně dobře. Na konci jsme to ale skoro dotáhli, zůstal tam rozdíl jediné branky. Nehráli jsme tak, jak jsme si představovali, ale i přečkání takových momentů ukazuje sílu našeho týmu. V odvetě jsme celou dobu vedli, vypracovali si náskok a ten už drželi.

Jak velký potenciál národní mužstvo má směrem ke světovému šampionátu?

Nechci úplně předbíhat, člověk nikdy neví. Každý z nás hraje nějakou kvalitní soutěž, někdo se ale může zranit nebo z nominace vypadnout. Je ale jasné, že to tam nepojedeme jen lážo plážo odehrát, chceme se poprat o co nejlepší výsledek. Neznám přesně formát šampionátu, ale prvním cílem asi bude postoupit ze skupiny a pak se uvidí.

Jaké to je, když jste se v reprezentačním kádru sešli dva rodáci z Ivančic?

Je to samozřejmě pěkné. S Kubou Štěrbou jsme spolu hrávali už za ivančický dorost, navíc je tady s námi i Jirka Dokoupil, který je také z Ivančic, jen se v odvetě nedostal do sestavy. Je to ukázka kvalitní práce menších klubů, které jsou viditelně také důležité pro českou házenou.

Jak se vy osobně budete chystat na šampionát?

O finální sestavě bude rozhodovat trenér, takže jediné, co můžu udělat, je se individuálně ještě posunout někam dál. Připravím se na mistrovství, abych měl co nejlepší formu a mohl co nejvíc pomoct týmu. Ostatní kluci jsou taky takhle nastavení, takže se porveme o úspěch.