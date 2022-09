Velký úspěch mělo Královo Pole na dosah už v minulé sezoně. Ve čtvrtfinálové sérii play-off proti favorizovanému plzeňskému týmu bylo krok od postupu, po třech zápasech vedlo 2:1. Jenže pak dvakrát prohrálo a opět nepřekročilo svůj stín. „Už když jsme ty ambice vyhlašovali, tak jsme věděli, že to bude těžké. Ale my prostě takový cíl máme,“ pokračoval Hladík.

Před novou sezonou proto v brněnském celku došlo ke dvěma podstatným změnám. Jedné plánované a druhé velmi nečekané. „Posílili jsme na postu gólmana, což je pro nás naprosto zásadní. Cítili jsme totiž, že tam máme trochu slabinu. Ukazovaly to i statistiky, ve kterých byli naši brankáři v minulých letech ve spodní půlce,“ nastínil brněnský kouč.

To je tedy ta plánovaná změna. Druhá novinka přišla teprve před pár dny a připomínala blesk z čistého nebe, v klubu totiž skončila srbská opora Nikola Arsenić. „S tím jsme nepočítali, mysleli jsme si, že s námi odehraje sezonu. Ale z jistých důvodů jsem se rozhodli pro ukončení smlouvy. Trošku nás to i poznamenalo, protože jsme celou přípravu hry chystali pro něj a teď tam máme jiného hráče. Ale není to nic, s čím bychom si neporadili,“ věřil Hladík.

Arsenić nenastoupil už do úvodního utkání Králová Pole a vše nasvědčovalo tomu, že si Brňané poradí i bez něj. Pražskou Duklu totiž doma zdolali přesvědčivě 32:24. „Šli jsme do úvodu sezony s tím, že z prvních zápasů proti Dukle, Plzni a Prešovu potřebujeme minimálně dva body, jedná se totiž o tři složité soupeře na úvod, kteří minulý rok skončili nad námi. A už po prvním utkání jsme ty dva body měli,“ liboval si stratég.

Ten mohl být o to spokojenější, že jeho svěřenci do utkání nenastoupili v nejsilnější sestavě. „Že jsme zápas s Duklou zvládli, je důležité, protože je jedním z našich přímých konkurentů. Navíc se nám ještě budou uzdravovat někteří hráči, takže by naše výkonnost měla jít nahoru,“ popsal Hladík.

Jenže ve druhém kole už přišel první větší náraz. Královopolané v neděli jasně nestačili na Plzeň, na její palubovce prohráli 22:37. „Plzeň je zatím někde jinde než my, její kádr je pospolu už hodně dlouho. Je ale potřeba říct, že domácí ani nehráli nějak extra dobře, ale my předvedli velmi špatný výkon. Kdybychom takhle hráli proti Dukle v prvním kole, tak určitě nevyhrajeme. Je to velký výsledkový výkyv, jednou dokážeme zahrát dobře a poté propadneme. Vrtá nám to hlavou, musíme se o tom ještě pobavit,“ určil jasně trenér.

Právě však dva body z úvodního zápasu staví brněnský tým do pozice, kdy rozhodně nemusí panikařit. Hlavně když ví, jakou sílu v kádru má, stavět se bude hodně i na balkánské čtyřce, která v klubu vznikla. Ozkoušené spojky Luku Kikanoviće a Dušana Živanova totiž doplnili brankář Živojin Ilić a chorvatský pivot Bruno Ugrin. „Nerozlišujeme, jestli je to Balkánec nebo Čech. Záleží nám na tom, jestli je to dobrý hráč nebo ne, hodnotíme to v poměru ceny a výkonu,“ okomentoval Hladík.

Co však Královopolany trápí, je všeobecné zdražování a razantní zvýšení nutných nákladů. Právě halové sporty na tom mohou být velmi špatně. „Bojí se toho všichni, včetně nás. Je to něco, co nastane poprvé, teprve zima nám všechno ukáže. Děláme si už delší dobu nějakou finanční rezervu, když teď odešel Arsenić, tak jsme se rozhodli, že už místo něj nebudeme nikoho přivádět a nahradíme ho vlastními kluky. Měli bychom teď totiž určitě šetřit,“ tušil brněnský lodivod.

Těžké časy však jihomoravský celek začíná pociťovat už nyní. „Vliv to na nás bude mít, stejně jako na všechny ostatní. Jen zatím nikdo neví, jak drsné to bude. Zdražení už se ale promítá teď, když se bavíme o ubytování, stravě nebo cestování, tak platíme úplně jiné částky než dřív. Je to nepříjemné,“ dodal Hladík.