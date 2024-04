/ROZHOVOR/ Od roku 1990 Česká republika neměla možnost hostit velký házenkářský šampionát. Nyní už je ale jisté, že ženské mistrovství Evropy v roce 2026 i mistrovství světa o pět let později bude pořádat nová multifunkční hala Arena Brno, která pojme až dvanáct tisíc diváků. „Cítili jsme závazek přivést fanouškům zpět takhle masivní akce. Dopřejeme jim velké emoce a věřím, že bude vyprodáno,“ říká prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala (druhý zleva) na tiskové konferenci v Brně. | Foto: Česká házená

Jak moc vás těší, že Česko uspělo s kandidaturou na pořádání hned dvou šampionátů?

Pro nás je primárně důležité, aby ženský sport dostával stejný prostor jako ten mužský. Rok 2026 bereme jako milník, kdy chceme propagovat ženskou házenou. Ani nebudeme upozorňovat na to, že je to akce, kde se utkají ženy, je to prostě házená. V roce 2031 už to bude úplně běžné a myslím si, že v té době bude házená opravdu středem pozornosti českého sportu.

Jak významné je pořádání těchto velkých akcí pro českou házenou?

Velice. Poslední velký šampionát, kterým bylo mistrovství světa mužů, se v Československu konalo v roce 1990, od té doby jsme pořádali jen v roce 2010 světový šampionát juniorek. Za 36 let tedy u nás nebylo velké seniorské mistrovství. Proto jsme cítili velký závazek přivést fanouškům takhle masivní akce, jakými jsou evropský a světový šampionát. Dopřejeme jim tak velké emoce, které jsou spojené se zápasy na této úrovni.

Bylo jednoduché rozhodování, že oba šampionáty bude hostit Brno?

V první řadě je třeba říct, že pro českou házenou je Brno takovým centrem. Z každého koutu republiky je to sem přibližně dvě až dvě a půl hodiny, takže dopravní dostupnost je skvělá. Navíc obě mistrovství bude hostit nově vznikající Arena Brno. Brno si takovou halu zasloužilo, je to druhé největší město republiky a bylo potřeba, aby se tady mohly konat sportovní i společenské akce.

Brali jste v potaz i další faktory?

Museli jsme řešit i otázku města. Světové i evropské federace dávají velkou váhu na dopravní dostupnost. Když jsme v Brně byli s lidmi z IHF (Mezinárodní házenkářská federace - pozn. red.), tak si na hodinkách měřili, jak dlouho to trvá z hotelu do haly. A z těch vytipovaných hotelů pro týmy to bylo tři až pět minut, což málokde je. Když jsme hráli v Chorvatsku v roce 2018 mistrovství Evropy, tak jsme cestovali do arény 45 minut až hodinu, což je nepříjemné. Další roli pak hrál i počet hotelů.

Ani u jednoho mistrovství jste tedy neuvažovali nad jinou variantou?

Když jsme připravovali kandidaturu na Euro 2026, tak jsme se zamýšleli nad tím, v jaké části republiky ho pořádat. I z hlediska ostatních federací nám Brno přišlo jako ideální, protože státy z jihu i jejich fanoušci to budou mít kousek. Polohou i infrastrukturou pro nás Brno vyhrálo. Věřím, že vyprodáme Arenu Brno, která bude mít kapacitu 12000 míst.

Elitní házená se vrací do Česka. Brno uspořádá dva šampionáty, oba v nové aréně

Šampionáty se vrací do Česka po velmi dlouhé době, budou s tím spojené i vyšší ambice na konečné umístění?

Je to složité. Evropa vládne házené, nejlepší čtyři země jsou aktuálně na jiné úrovni, se zbytkem můžeme hrát. Proto bude hodně záležet, z jakého místa ve skupině půjdeme dál. Důležité bude i nasazení do košů. Nyní jsme šli ze čtvrtého, což znamená, že dostáváme Španělsko, Holandsko nebo Německo. Potřebovali bychom jít ze druhého koše, když se nám podaří uspět na letošním mistrovství Evropy, tak se zařadíme v žebříčku výše, a druhý koš je reálný. Pak by šance byla rozhodně větší.

Ve vaší hráčské kariéře jste si také prožil několik velkých reprezentačních zápasů před plnými halami, jak se těšíte na atmosféru, která bude utkání na mistrovství provázet?

Musím říct, že těsně po zvolení šéfem svazu jsem při následných reprezentačních utkáních měl ještě trochu nutkání nastoupit. Teď už to vidím reálně, po těch třech letech by to už nebylo možné. (usmívá se) Atmosféra mě strhne vždy, co je ale horší na pozici diváka, je to, že na hřišti už nemůžete nic ovlivnit. O to je to těžší a jsem daleko nervóznější. Opět mě to čeká už 12. května, kdy ve Winning Group Areně bude mužská reprezentace hrát kvalifikaci o postup na mistrovství světa s Rumunskem. Věřím, že bude opět naplněná hala.

Zápis do historie. Žabiny ve finále skolily USK, které neprohrálo 301 zápasů

Jste spokojený s tím posledním trendem, kdy se zdá, že je česká házená na vzestupu?

Je to tak. Naším cílem bylo přilákat k házené nejen házenkářského fanouška, ale i toho, který má rád sport všeobecně a chce zažít emoce. Daří se nám plnit haly, i když v Česku tolik arén na míčové sporty nemáme. Snažíme se proto chodit do hokejových arén a naplňovat je, zatím se nám to daří. Uvidíme, jak to bude v květnu v hale Rondo. Jdeme proti mistrovství světa v hokeji, což je velká konkurence, ale věřím, že i tak potvrdíme aktuální trend.

Máte nějaké přání spojené s těmito dvěma brněnskými šampionáty?

Je to jednoduché. Přál bych si, aby tato mistrovství posunula českou házenou zase o skok dál.

Je jisté, že Arena Brno bude do šampionátu v roce 2026 dokončená, nebo máte trochu obavy?

Obavy nemáme, protože jsme jako záložní plán dali halu Rondo. Na mistrovství Evropy nemůžou být místa pro stání, takže bychom to museli trochu upravit, kapacita by klesla ze 7700 míst na přibližně 6500. To je pořád pro základní skupinu v pohodě. Občas se zajdu do Ronda podívat na hokej a stále je to legendární hala, která je v centru města. Navíc s parádní atmosférou. Budeme ale obrovsky rádi, pokud se nová aréna dostaví a budeme moct fanouškům nabídnout lepší zázemí.