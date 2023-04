Podívala se s házenkářskou reprezentací na mistrovství Evropy, jenže pak nastaly komplikace. Brankářku Sabrinu Novotnou začalo trápit zranění, do toho řešila přestup do Kynžvartu. Nyní už je zpět ve své nejlepší formě a v úterý několika skvělými zákroky pomohla k postupu českého národního týmu na mistrovství světa.

Česká brankářka Sabrina Novotná (nalevo s číslem 79) předvedla ve druhé půli několik skvělých zákroků. | Foto: Natalie Jagelská

Ve Švýcarsku vyhrály svěřenky norského kouče Benta Dahla 32:31, brněnská odveta tak ještě slibovala drama. Jenže domácí hráčky zvládly druhý zápas kvalifikace play-off náramně a po vítězství 36:27 mohly slavit. „Je to určitě skvělý pocit, protože postup na mistrovství světa nezažije jen tak někdo. Jsem moc pyšná na tým, že jsme to zvládly, i když jsme si ze Švýcarska přivezly jen jednobrankový náskok,“ těšilo Novotnou.

Ta do utkání naskočila pár minut po začátku druhé půle a v rozhodujících momentech, kdy české reprezentantky definitivně navýšily náskok, byla oporou svého týmu. „Po zranění a všech patáliích, které jsem měla, je to nyní splněný sen. Jsem hlavně ráda, že jsem mohla pomoct a probojovaly jsme se na šampionát,“ popsala dvaadvacetiletá gólmanka.

Hráčka Kynžvartu ihned vytáhla několik skvělých zákroků a v bráně zůstala až do závěrečného hvizdu. „Na psychiku rozhodně pomůže, když člověk hned něco chytí, pak už je pořádně v zápase. Opadne i všechen stres,“ nastínila.

Házenkářky v Brně dominovaly a po druhém skalpu Švýcarek slaví postup na MS

Úterní postupové utkání bylo i loučením s brněnskou halou ve Vodově ulici, která po změně regulí nesplňuje podmínky pro pořádání ženských i mužských reprezentačních utkání. Diváci ale své hrdinky vyprovodili skvělou atmosférou, na utkání jich dorazilo přes patnáct set. „Čeští fanoušci jsou prostě skvělí a jsem moc ráda za jejich podporu,“ usmívala se Novotná.

V hale panovala skvělá nálada už od prvních minut, domácí házenkářky totiž od úvodu dominovaly a postupně jen navyšovaly svůj náskok. „Úvod byl nesmírně důležitý. Stejně jako ve Švýcarsku jsme si vypracovaly náskok pár gólů a to pomohlo. Švýcarky už pak nevěděly, co dělat, zkoušely nové věci a my jsme zvládly i hru soupeřek bez brankářky,“ popsala odchovanka pražských Hájů.

Přes nepříjemný švýcarský tým se tak české hráčky kvalifikovaly na závěrečný turnaj, kde budou obhajovat devatenácté místo. „Švýcarky byly kvalitními soupeřkami, hlavně mají mladý kádr, který spolu trénuje vlastně neustále, takže jsou sehrané. Ale my jsme to proti nim zvládly, eliminovaly jsme jejich rychlou hru,“ radovala se po vytouženém postupu Novotná.