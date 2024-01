Ten svou hráčskou i trenérskou kariéru výrazně spojil především se Zubřím, se kterým i vyhrál poslední mistrovský titul. Do Brna však Mičola přichází ze Zlína, kde naposledy vedl ženské družstvo. „Jsem celkem dost přísný kouč. Vím, že se podmínky mění, vše je i ve sportu demokratičtější, ale stále platí, že když nemáte pořádně natrénováno, tak nic neuhrajete. Dnes se hodně vyzdvihuje talent, ale to rozhodně není vše, bez pracovitosti se hráč nemůže posouvat,“ podotýká devětapadesátiletý stratég.

V Maloměřicích na nového kouče čekají záchranářské starosti, brněnský celek totiž zatím uhrál pouhé dva body. I proto Mičola nad přesunem do Brna váhal. „Nabídku Maloměřic jsem si vyslechl, ale nekývl jsem na ni hned. Nakonec mě ale přesvědčil Pavel Čejka (bývalý spoluhráč Mičoly a asistent trenéra v Maloměřicích – pozn. red.), který se mnou spolupracoval v Zubří. Má velký podíl na tom, že jsem to šel zkusit, vlastně mě ujistil, že se tým může zachránit,“ nastiňuje.

Maloměřice řešily záchranářské starosti už i v minulém ročníku, nakonec se díky zlepšeným výkonům v nejvyšší soutěži udržely. V aktuální sezoně jsou však zatím poslední. „Hlavní je, že ať se podívám na jakoukoliv důležitou statistiku, tak jsme vždy na posledním místě. Ať už je to počet obdržených nebo vstřelených branek, máme i nejvíc dvouminutových trestů, takže je na čem pracovat,“ poznamenává Mičola.

Do konce základní části odehrají Maloměřice ještě sedm duelů, následně je čeká skupina o udržení. Brněnský celek má stejně bodů jako předposlední Strakonice, na Hranice pak ztrácí čtyři body. „Mezi touto trojicí se rozhodne, který z týmů se udrží v extralize. Je to celkem vyrovnané, jen Hranice odskočily tím, že překvapivě porazily Královo Pole. Je třeba zkoušet nachytat kvalitnější soupeře, získat nějaké nečekané body, ale hlavně se posouvat díky výhrám nad týmy, které jsou na stejné úrovni,“ popisuje kouč.

První utkání po zimní pauze odehrají Maloměřice v poslední lednový den, kdy na své palubovce přivítají Zubří. Do té doby se nový realizační tým hodlá zaměřit především na pilování obrany. „Hráči to neuslyší rádi, ale od zlepšené defenzivy se můžeme odpíchnout, to je základ. Házená je ale krásná v tom, že nelze dát gól a ve zbytku utkání jen bránit, takže i útok musí být odvážný. Když bude fungovat obrana, tak můžeme i dávat branky po rychlém přechodu do ofenzivy,“ objasňuje Mičola.

Před honbou za záchranou chystá jihomoravský celek i hráčské změny, první potvrzenou novinkou je odchod Sinishy Pavlova. Dosavadní kouč Urban se nově přesunul do role šéftrenéra tréninkového střediska mládeže. „Hlavně se nesmíme bát. Jsme lidé, všichni děláme chyby, ale je třeba chtít každou chybu ihned napravit,“ dodává Mičola.