Pořádnou bitvu mají za sebou královopolští házenkáři v úvodním zápase druhého kola EHF Cupu. Brňané vyrazili do Itálie, kde se v sobotu utkali s tamním mistrem z Fasana, přestože ve druhé půli dokázali dorovnat čtyřbrankové manko, po gólu z poslední sekundy KP padlo 28:29.

Královopolští házenkáři (v zeleném) padli v úvodním utkání druhého kola EHF Cupu na palubovce italského Fasana 28:29. | Foto: Riccardo Dibiase

Jedno tak má Královo Pole jisté – pokud hodlá postoupit do další fáze, musí italský celek v domácí odvetě porazit.

V první půli to přitom pro svěřence kouče Pavla Hladíka dlouho vypadalo dobře, do utkání vstoupili lépe a vypracovali si menší náskok. Chvíli před koncem poločasu Brňané vedli o tři branky, přesto se šlo do šaten za nerozhodného stavu 14:14, domácí totiž povedeným finišem manko dotáhli.

Po změně stran si oba týmy role vyměnily. Italský mistr začal Brnu postupně unikat, chvílemi vedl i o čtyři góly. Těsně před koncem ale hosté zabrali, dorovnali skóre a vše směřovalo k úvodní remíze. Rozhodnutí si však domácí schovali až do poslední vteřiny, kdy na konečných 29:28 upravil skóre David Puglies, který byl s deseti góly nejlepším střelcem zápasu. Z kádru Králova Pole se nejčastěji prosadil Martin Kocich, který zapsal osm přesných tref.

Odvetu hostí o týden později Královo Pole, Fasano přivítá na své palubovce v hale Vodově v neděli od šesti hodin večer.