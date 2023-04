V těžké pozici jsou před víkendem královopolští házenkáři. Ve čtvrtfinálové sérii prohrávají 0:2 na zápasy, v sobotu tak budou odvracet první mečbol Plzně, která ovládla základní část. Brněnský celek se však rozhodně nevzdává. „Kvůli sobě i divákům se budeme snažit sérii maximálně prodloužit,“ hlásí brněnský kouč Pavel Hladík.

Druhý zápas čtvrtfinálové série prohráli brněnští házenkáři (v modrém) vysoko 22:38. | Foto: Hynek Sladký

Do play-off se dostali na poslední chvíli, proti Plzni jsou outsidery. První dva zápasy na západě Čech to i potvrdily, KP padlo 25:33 a 22:38. „První zápas byl z naší strany nervózní, ale v podstatě jsme se celou dobu drželi v utkání, až na konci jsme trochu pošetřili síly. Byl to ale hodně vyrovnaný duel. Druhý zápas už byl horší,“ tuší Hladík.

Zatímco v prvním utkání se Brňané dlouho drželi na dostřel a ještě v poločase svítil na ukazateli skóre remízový stav, ve druhém čtvrtfinálovém střetnutí Plzeň od úvodu jen navyšovala náskok. „Ještě jsme předvedli slušný první poločas, ale udělali jsme pár taktických chyb a hlavně jsme nedali snad osm šancí. Plzeň nás potrestala, postupně začala dominovat a zaslouženě vyhrála vysokým rozdílem, s čímž jsme byli hodně nespokojení,“ štve královopolského lodivoda.

Zdroj: Youtube

Nyní se ale situace obrací. V sobotním utkání, které startuje v brněnské hale ve Vodově ulici od pěti hodin odpoledne, bude KP mít výhodu domácího prostředí, ze které hodlá těžit. „Chceme se Plzni postavit a zahrát dobrý zápas, protože ty dva předchozí výsledky pro nás byly kruté. Nechceme prohrávat o tolik, v sezoně už se nám to tolik nedělo, takže nás to teď zasáhlo,“ líčí Hladík.

Právě před vlastními fanoušky Královo Pole umí být silné. Nedávno remizovalo s úřadujícími mistry z Karviné a zdolalo například i Nové Veselí, čímž si zajistilo účast v play-off. „Snažíme se dostat z hlavy negativní věci, protože ve druhém zápase už to pak bylo jen o hlavě. Postupně se vše nahromadilo, přestali jsme běhat a Plzeň jako nejlepší klub v Česku toho dokázala využít,“ nastiňuje stratég.

Brněnský celek opět věří i v silnou podporu vlastních příznivců, kteří v posledních domácích utkáních dokázali vytvořit skvělou atmosféru. Ve třetím utkání by totiž mohl rozhodovat každý detail. „Oba kluby se hodně znají, hrajeme spolu v ročníku poněkolikáté, utkali jsme se i v pohárovém semifinále. Víme, kde jsou skulinky soupeře, i si vypracujeme šance, ale bohužel zatím plzeňský gólman Filip Herajt je výborný, zatímco naši brankáři podávají spíše průměrné výkony. I to nás drží dole,“ podotýká Hladík.

K prodloužení série, která by pokračovala případným čtvrtým zápasem v neděli v Brně a pátým duelem ve středu v Plzni, tak KP potřebuje především začít proměňovat své příležitosti. „Vše analyzujeme, abychom si dál dokázali vytvářet šance. To je první předpoklad, abychom byli úspěšní. A pak je druhá věc, ty situace proměnit. V úterý jsme proto měli speciální trénink jen na střelbu,“ dodává trenér.

Čtvrtfinále play-off házenkářské extraligy:

1. zápas: Plzeň - KP Brno 33:25

2. zápas: Plzeň - KP Brno 38:22

3. zápas: sobota 1. dubna, 17.00: KP Brno - Plzeň

případný 4. zápas: neděle 2. dubna: KP Brno - Plzeň

případný 5. zápas: středa 5. dubna: Plzeň - KP Brno