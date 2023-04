Do extraligového dvojutkání s pražskou Duklou vstoupili královopolští házenkáři famózně, po půli vedli nad mírným favoritem 14:8. Jenže v posledních dvaceti minutách zápasu přišel velký kolaps domácích, o vysoké vedení přišli a nakonec padli 26:29. „Takhle ztratit utkání je neuvěřitelné,“ nechápal královopolský kouč Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v modrém) padli s pražskou Duklou 26:29. | Foto: SKKP Handball Brno/Tereza Janečková

Minulý rok KP semifinále ve skupině o páté místo zvládlo. A dlouho vše nasvědčovalo, že i tentokrát bude mít po polovině dvojzápasu dobře našlápnuto. Pak ale Brňané odpadli a na palubovce najednou vládli hosté. „Trénuju dvacet let, ale můžu říct, že podobných zápasů jsem moc nezažil. Možná dokonce vůbec nikdy, spíš už si pamatuju opačné duely, že jsme dokázali nepříznivé skóre otočit,“ nastínil Hladík.

Jeho svěřenci si před vlastními příznivci chtěli vytvořit dobrou pozici do odvety, nakonec budou dotahovat tříbrankové manko. „První poločas byl z naší strany špičkový, Duklu jsme přehrávali ve všem a mohli jsme vést ještě větším rozdílem. Po pauze jsme ještě dobře začali, do čtyřicáté minuty jsme náskok navýšili o gól, takže to bylo o sedm a pak v posledních dvaceti minutách přišel totální kolaps,“ štvalo královopolského stratéga.

Královu Poli i v pátek jako po většinu sezony chyběli kvůli zranění někteří hráči a v závěru se naplno ukázal úbytek sil přetíženého kádru. „Nechceme se na zranění vymlouvat, víme, že to není jen tím, přidávají se i další aspekty. Jde ale o to, že od úvodu února, kdy začala jarní část sezony, hrajeme v sedmi osmi lidech s minimální rotací. Vlastně v každém zápase jsme navíc potřebovali vyhrát, únava se už kumuluje,“ popsal Hladík.

Přesto ale KP ještě nehodlá dvojutkání vzdávat a v páteční odvetě plánuje zopakovat kvalitní výkon z první půle. „V prvním poločasu jsme ukázali, že jsme schopní vytvořit si takový náskok proti silnému soupeři. V Praze to bude těžší, to je tak ve venkovních zápasech vždy. Čtyřicet minut jsme ale byli na hřišti lepším týmem a to už není zanedbatelný úsek,“ tuší trenér.

K zopakování nebo vylepšení loňského šestého místa budou královopolští hráči potřebovat vyhrát v Praze minimálně o čtyři góly, jinak už je bude čekat jen boj o sedmou pozici. „Dukla je favorit, ale určitě není nemožné vývoj otočit, máme pár dní na to se připravit a zregenerovat. Do konce sezony zbývají tři zápasy a je jen na nás, abychom ze sebe vyždímali vše, co v nás zbylo,“ burcuje Hladík.

Povedené týdny

Radostnější víkend měli házenkáři Maloměřic. Ti se ve skupině o udržení na domácí palubovce vypořádali se Strakonicemi 34:29 a po dalším skalpu zapsali čtvrtou výhru z posledních šesti utkání.

Maloměřice měly skvělý především závěr první půle, ve kterém si vypracovaly rozhodující náskok. Po návratu ze šaten už vedení jen kontrolovaly a díky výhře se v tabulce přiblížily právě svému sobotnímu soupeři.

Z předposlední pozice už tak svěřenci kouče Františka Urbana ztrácí jen tři body na Strakonice, v dalším kole se navíc utkají s Hranicemi, které jsou beznadějně poslední. Stejný soupeř ale čeká i na Jihočechy.