Ještě nikdy v historii žádný jihomoravský házenkářský tým nehrál evropské poháry. Od nové sezony už to ale nebude platit. Královo Pole se totiž poprvé představí v EHF European Cupu, kde převezme uvolněné místo po odhlášení plzeňského celku. „Je to pro nás obrovská událost,“ přiznává královopolský sportovní ředitel a trenér Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v modrém) se v září vůbec poprvé představí v pohárové Evropě. | Foto: SKKP Brno

Po nešťastné sezoně je pro Královo Pole účast v Evropě hojivou náplastí. Brněnský celek si totiž vstupenku na mezinárodní kolbiště chtěl vybojovat na hřišti, kvůli drtivé vlně zranění však byl rád, že těsně proklouzl do play-off, ve kterém hned ve čtvrtfinále nestačil na Plzeň.

Přesto se KP dočká, děkovat může právě svému plzeňskému katovi z posledních let, který se z EHF Cupu odhlásil. „Je to někdy i o štěstí. Byli jsme hrozně blízko účasti v evropských pohárech už loni, kdy nám to uteklo o tři góly, letos se to zdálo poměrně daleko. Ale nakonec jsme měli štěstí, že se nepřihlásila Plzeň,“ podotýká Hladík.

Svého soupeře při evropské premiéře se Královo Pole dozví už v úterý, kdy se od jedenácti hodin dopoledne losuje první kolo. „ Celému A týmu i mládežnickým výběrům to dává obrovskou motivaci. Je to pro nás přidaná hodnota, na kterou se všichni hrozně těšíme,“ nastiňuje kouč.

První účast v evropských pohárech jen potvrzuje královopolský vzestup, osmý celek uplynulé extraligové sezony by navíc věhlasné zápasy rád hrál pravidelně. „Cítíme, že se klub stále zvedá, i proto chceme, abychom se do evropských pohárů kvalifikovali běžně,“ dodává Hladík.

Král přerušuje zámořskou misi. Vrací se do Evropy, kde potká Horkého

Úvodní zápas prvního kola EHF Cupu Královo Pole odehraje 9. nebo 10. září, odvetu pak o týden později.