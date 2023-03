Karty jsou rozdané jasně. Nové Veselí drží před závěrečným kolem poslední postupovou příčku, KP je se ztrátou jediného bodu v těsném závěsu. Vítěz tak bere vše. „Myslím si, že oba týmy si budou uvědomovat, jak je to důležitý zápas, a budou na sebe připravené. Žádné oťukávání ale neočekávám, od začátku se bude hrát úplně naplno. Hodláme do utkání dobře vstoupit a celou dobu držet otěže duelu,“ předeslal královopolský kouč Pavel Hladík.

V zamotané tabulce přitom mohlo už dávno být rozhodnuto. Nové Veselí ale v posledních třech duelech prohrálo, naopak brněnský celek udržel naději vybojovanou výhrou ve Frýdku-Místku 29:27. „Máme teď na jaře dobré výsledky i výkony. Stačí nám tedy v tom pokračovat a přidat jen trochu navíc, věřím, že to bude stačit,“ nastínil Hladík.

Boj o poslední místa v play-off tak dospěl až do grandiózního finále. A v něm má KP jednu velkou výhodu, bude hrát před vlastními fanoušky. „V kolektivních sportech bývá domácí prostředí velká výhoda, čekáme plnou halu. Ale i od soupeře přijede hodně fanoušků, takže to bude souboj na hřišti i v hledišti. Pro nás bude ale velké plus, že hrajeme na své palubovce a snad to přetavíme ve vítězství,“ věřil královopolský lodivod.

Do utkání jdou oba celky po reprezentační pauze, času na přípravu tak bylo dostatek. Rozhodovat proto mohou i drobnosti. „Bude to hlavně o nasazení, takticky jsou oba týmy navzájem prokouklé, čas na přípravu byl dlouhý. Důležité budou souboje jeden na jednoho, tam bude klíč k vítězství,“ podotkl Hladík.

Pro něj bude sobotní duel ještě o něco pikantnější. V Novém Veselí totiž zastával různé role dvacet let, tamní prostředí zná jako málokdo. „Hodně hráčů jsem dlouho trénoval, takže jsme na soupeře připravení. Budeme se opírat i o dobrou jarní bilanci, kdy jsme prohráli jen tři zápasy o gól, jinak sbíráme vítězství. Hodně nám pomůže poslední výhra ve Frýdku-Místku, jdeme do zápasu s dobrým pocitem, zatímco Veselí má tři porážky v řadě. I to může být určitý faktor,“ zhodnotil kouč.

Jedinou komplikací tak pro Brno může být marodka. Tu klub z Králova Pole musel řešit už před reprezentační přestávkou a situace se příliš nezlepšila. „Bohužel se většina hráčů nestihla uzdravit, jsou to dlouhodobější komplikace. Už nám ale na marodku nikdo nepřibyl, alespoň to je pozitivní zpráva,“ dodal Hladík.