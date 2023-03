KP nezastavila ani vlna zranění. Zažilo „ozdobu sportu" a prahne po odvetě

Byla to pro královopolské házenkáře nesmírně náročná základní část extraligového ročníku. Plná zranění, disciplinárních trestů a nečekaných zvratů. Nakonec ale se šťastným koncem, brněnský celek proklouzl do play-off z posledního postupového místa. „Už s námi ani nikdo nepočítal, dvě kola před koncem jsme měli jen minimální šanci. Napsali jsme příběh, který je na sportu to hezké,“ lebedil si královopolský kouč Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v modrém) rozehrají čtvrtfinálovou sérii pátečním a sobotním utkáním v Plzni. | Foto: SKKP Handball Brno