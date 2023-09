Se středou může u královopolských házenkářů panovat spokojenost. Před 750 diváky totiž parádně zvládli premiéru v evropských pohárech, Zubří zdolali 28:22, a před odvetou tak mají blíž k postupu do druhého kola EHF Cupu. „Samozřejmě je to jen poločas, pohár je v tomhle specifický. V Zubří to vždy bývá těžké, ale ten náskok je zajímavý,“ tuší kouč KP Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v modrém) mají před odvetou evropského poháru EHC Cup proti Zubří šestigólový náskok. | Foto: SKKP Handball Brno

Brňané proti klubu ze Zlínského kraje předvedli sebevědomý výkon, dobře zachytili úvod utkání a následně už svůj náskok jen navyšovali. Odměnou jim je vítězství o šest branek. „Z naší strany to bylo slušné. Je úvod sezony a každý tým si samozřejmě teprve sedá, ale předvedli jsme dobrý výkon. Myslím si, že výsledek je pro Zubří ještě hodně přijatelný, mohli jsme vyhrát i trošku vyšším rozdílem,“ podotýká Hladík.

Jeho svěřenci se nijak nerozklepali z klubové premiéry v evropských pohárech, proti rivalovi z extraligy působili na palubovce kvalitnějším dojmem. „Když hrajete evropské duely, tak to není jen o přípravě na ten dvojzápas, ale tým začne fungovat jinak než tradičně. Hráči se na utkání dívají odlišně, přikládají jim jinou vážnost. Celé léto cítím, že se na to kluci hodně těší, většina mančaftu podobnou soutěž nikdy nehrála. Kádr má velkou chuť uspět,“ nastiňuje královopolský lodivod.

Brňané si do odvety mohli odnést i větší náskok, ve druhé půli totiž postupně navyšovali vedení. Zubří ale nakonec zvládlo manko mírně korigovat. „Ve sportu je to složité, při utkání jsem si říkal, že bychom mohli vyhrát i o víc než šest branek, na druhou stranu kdyby mi někdo řekl před zápasem, že zvítězíme s takovým náskokem, tak to beru,“ popisuje Hladík.

Toho potěšily především výkony Luky Vukičeviče a Víta Pyška. Prvně jmenovaný vstřelil hned osm gólů, Pyško zase dominoval v bráně. „Je potřeba říct, že Zubří má taky svou kvalitu, takže vítězství o šest gólů samozřejmě bereme. Víťa měl úspěšnost zákroků na pětačtyřiceti procentech, výsledek odpovídá i tomu, že podal mimořádný výkon,“ uvědomuje si brněnský stratég.

V sobotu KP míří ke druhému kolu extraligy do Lovosic, pak už se začne chystat na odvetu, kterou v sobotu 16. září hostí Zubří. Na palubovce soupeře čeká Brňany ještě složitější práce. „Musíme k tomu přistoupit s velkou pokorou a jet do Zubří vyhrát. Určitě tam nemůžeme vyrazit s tím, že jen budeme udržovat výsledek, to by se nám mohlo vymstít. Nepřipouštíme si nic jiného, než že zvítězíme i v odvetě, pak uvidíme, jaký bude vývoj. Musíme ale být nastavení odvážně,“ předesílá Hladík.

Výhra proti čtvrtému celku minulé sezony extraligy dodá hned z úvodu nového ročníku brněnskému celku sebevědomí. Navíc když z posledních čtyř vzájemných měření sil Královo Pole hned třikrát padlo. „Věříme v to, že jdeme po správné cestě, je to tady vidět už tři roky, loni nás akorát dohnala zranění. Je to poznat i na mládeži, věřím tomu, že pokud se nám letos vyhnou nějaké větší komplikace, tak můžeme udělat zajímavý výsledek,“ dodává trenér.