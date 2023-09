Čekali 102 let a dnes se konečně dočkají. Královopolské házenkáře čeká premiérové utkání v evropských pohárech, poprvé se zúčastní prestižního EHF Cupu. Los si však s brněnským celkem nepěkně zašpásoval, za soupeře mu totiž přisoudil tradičního soupeře z české extraligy Zubří.

Brněnští házenkáři (v modrém) začali nový ročník výhrou nad Hranicemi, nyní je čeká „evropská“ zkouška. | Foto: SKKP Handball Brno

Královo Pole přitom v prvním kole mohlo narazit na jediného tuzemského soka. Nejhorší scénář se vyplnil, při premiéře v Evropě se Brňané utkají s českým týmem. „Je to taková ironie osudu, poprvé při výročí sto dvou let klubu hrajeme evropský pohár a v úvodním kole dostaneme české Zubří. Určitě jsme nebyli nadšení my, ani soupeř. Bude to o to těžší, protože nás čeká kvalitní celek, se kterým se dobře známe,“ popsal královopolský kouč Pavel Hladík.

Dvojutkání rozehraje KP dnes od šesti hodin večer na vlastní palubovce, odvetu hostí Zubří v sobotu 16. září. „Oba týmy se trochu změnily, Zubří výborně trefilo nové cizince, přivedlo tři hráče, kteří mají velkou kvalitu. Čeká nás těžký dvojzápas, ale vidíme možnosti, jak by se dalo zvítězit a uděláme maximum, aby se nám to povedlo,“ burcoval Hladík.

Oba české týmy mají navíc obří motivaci postoupit, v dalším kole totiž vítězdvojutkání narazí na slavný italský tým Junior Fasano. „Do Itálie se chceme podívat my, proto se snažíme co nejlíp připravit. V dalším kole je tam obrovská motivace souboje s italským mistrem, to už by splňovalo vše, co od účinkování v pohárové Evropě čekáte,“ nastínil královopolský lodivod.

O víkendu už začala extraliga, Královo Pole i Zubří mají za sebou úvodní duely. Oba kluby své zápasy zvládly, zatímco Brňané smetli Hranice 36:25, tým ze Zlínského kraje se o vítězství strachoval do posledních vteřin – Kopřivnici nakonec zdolal 26:25. „Pro nás je to velmi příjemný vstup, odehráli jsme dobrý zápas před skvělou kulisou, kdy byla skoro plná hala, takže jsme si to hrozně užili,“ těšilo Hladíka.

Kometa opět řádila v útoku, v přípravě smetla i Olomouc a chystá se na generálku

Ten v létě v kádru uvítal hned několik nováčků, kromě nadějných mladých házenkářů Královo Pole přivedlo například i střední spojku z Japonska Hirokiho Matsuoku. „Nedělali jsme žádné velké změny v kádru, ale spíš jsme jej doplnili, nemělo by se tak stát to, co loni, kdy jsme vinou zranění měli dlouhou dobu málo hráčů. Vyměnili jsme pouze post gólmana, z pole odešel jen jeden hráč, ale šest jich přišlo, takže nyní cítíme naši sílu, jsme více konkurenceschopní,“ byl spokojený brněnský trenér.

Nyní Královo Pole sice řeší také pár menších zdravotních problémů, většina mužstva by však na dnešní veledůležité utkání měla být připravena.

Brněnský celek hodlá sázet i na bouřlivou atmosféru, kterou jeho fanoušci umí vytvořit. Na první kolo nové sezony extraligy jich dorazilo šest set, nyní by hala mohla být úplně plná. „Vnímáme to a jsme za to strašně rádi. Tři roky, co v Brně jsem, tak se divácká kulisa lepší, nejenom že chodí víc lidí, ale zlepšil se i vztah fanoušků ke klubu. Středeční zápas je obrovská odměna i pro naše příznivce, nemusí už se na evropské zápasy jen dívat v televizi, ale můžou si na něj zajít naživo,“ dodal Hladík.