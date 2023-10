Na tenhle večer královopolští házenkáři dlouho nezapomenou. Při premiéře brněnského klubu v evropských pohárech se totiž nezalekli ani italského mistra z Fasana, suverénním výkonem doma dotáhli jednogólové manko z prvního utkání a po výhře 28:20 míří už do třetího kola EHF Cupu. „Po takovém zápase může Brno být na házenou hrdé, jsme hrozně šťastní,“ radoval se kouč KP Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v modrém) zdolali v nedělní odvetě italské Fasano 28:20 a postupují do třetího kola EHF Cupu. | Video: Deník/Jakub Tručka

Produktivní útok, špičková obrana i skvělé zákroky obou domácích gólmanů. Nedělnímu výkonu Králova Pole nechybělo opravdu nic a Italové se vůbec nechytali. „Hodnotí se mi to skvěle, připravili jsme se na to, že musíme být hrozně silní v obraně, protože v Itálii jsme dostali 24 gólů od spojek, jakmile jsou hráči Fasana bez kontaktu, tak jsou hrozně nebezpeční. Tentokrát jsme je ale atakovali úplně všude, vzali jsme jim to, co je zdobilo a tím jsme je zabili,“ podotkl Hladík.

Jeho svěřenci k pokračování v Evropě potřebovali odvrátit jednogólovou prohru z Itálie 28:29, Italy ale v odvetě smetli o osm branek a s celkovým skóre 56:49 nenechali nikoho na pochybách, že si postup zasloužili. „Řadím to strašně vysoko, je to historická účast v evropských pohárech, žádný jihomoravský klub se nikdy do Evropy nedostal a my nyní hned postupujeme do třetího kola. Je to fantazie, kvůli takovým momentům jsme do Brna šel,“ usmíval se domácí stratég.

Tomu parádně vyšla připravená taktika, domácí zářili v obraně, díky čemuž si postupně budovali stále vyšší náskok. „Fasano má tak dobrou kvalitu spojek, že vlastně ani nehraje do křídel, které tak trochu opomíjí. Proto jsme v obraně krajní prostory nechávali volnější, chtěli jsme hlavně zdvojovat spojky. To se povedlo, možná jsme sice dostali o dva góly navíc z křídel, ale spojkám jsme oproti prvnímu utkání nedopřáli ani centimetr volného prostoru,“ popsal Hladík.

Brněnský celek dal italskému soupeři šanci jen v úvodních minutách, které mu příliš nevyšly. První tři góly utkání totiž vstřelilo Fasano, domácí se pořádně dlouho načekali na první branku. Pak už ale excelovali. „Vstoupili jsme do utkání špatně, ale zůstávali jsme v klidu, protože jsme měli šance, jen jsme je neproměňovali. Důležité hlavně bylo, že jsme se zvedli bez toho, aniž bych musel vyplýtvat oddechový čas,“ podotkl královopolský lodivod.

Radost královopolských házenkářů po postupu

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Domácí hráče dotlačili za postupem i fanoušci. 910 diváků vytvořilo v hale parádní atmosféru, která Královo Pole hnala dopředu. „Domácí prostředí je v házené strašně důležité. Je to o přelévání energie, ve Fasanu se děly strašné věci, na utkání dorazili i fotbaloví fanoušci a jejich fandění bylo neuvěřitelné, něco takového se v míčových sportech nevidí. Tam to soupeři pomohlo, nyní se ale o příznivce opřít nemohl, zatímco my jsme čerpali jejich energii,“ chválil skvělé publikum Hladík.

KP se tak sešlo úplně vše, vyřadilo italského mistra a už může pomalu vyhlížet třetí kolo EHF Cupu. „Chtěl bych tuto výhru věnovat majiteli klubu, který se hrozně nadřel, aby házenou v Králově Poli zvedl, a tohle je pro něj odměna,“ doplnil trenér.