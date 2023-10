Jeden z největších zápasů v klubové historii čeká v neděli na královopolské házenkáře. Při své premiéře v evropských pohárech mají reálnou šanci na postup do třetího kola, z italského Fasana si totiž odvezli nadějnou prohru 28:29, kterou v domácí odvetě plánují zvrátit a proniknout mezi nejlepší třiadvacítku EHF Cupu. „Myslím si, že bude k vidění špičková házená, která nabídne vyrovnaný zápas a velké emoce. Věřím, že bude plná hala a společně si duel užijeme,“ předesílá kouč KP Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v zeleném) padli v úvodním utkání druhého kola EHF Cupu na palubovce italského Fasana 28:29. | Foto: Riccardo Dibiase

Před týdnem to byla v Itálii velká bitva, ve které se oba týmy střídaly ve vedení, nakonec Fasano urvalo nejtěsnější výhru. „Vzhledem ke kvalitě soupeře je pro nás venkovní výsledek úspěchem. Máme za sebou videoanalýzu a rozebrali jsme si, že hra Fasana je opravdu dobrá. Nyní uděláme maximum pro to, abychom nadějné první utkání zúročili,“ burcuje Hladík.

Brněnský celek tak do nedělní odvety, která startuje v šest hodin večer v hale ve Vodově ulici, vstupuje s vědomím, že jakákoliv výhra minimálně o dvě branky jej posouvá dál. „Doma je to určitě reálné. Myslím si, že je to pořád padesát na padesát, ale uděláme maximum pro to, abychom ze sebe vymačkali postup,“ slibuje královopolský lodivod.

Pro Jihomoravany by postup do třetího kola EHF Cupu byl historickým úspěchem. Dosud se totiž do evropských pohárů nikdy neprobojovali, nyní v úvodní fázi zvládli vyřadit Zubří a touží i po skalpu italského mistra.

Ve středu se Královo Pole na velký zápas ideálně naladilo, když zdolalo Zubří i v extralize – tentokrát 27:23. „Je to důležité, že jsme vyhráli, jednalo se o nesmírně těžký zápas, který je velmi podstatný vzhledem k vývoji extraligy. Nálada je díky tomu o dost lepší,“ těší Hladíka.

KP může těžit i z letní zkušenosti s italskou házenou, vyrazilo totiž do Conversana na přípravný turnaj, který dokonce ovládlo. „Utkali jsme se tak v poslední době s oběma předními týmy italské nejvyšší soutěže, protože Conversano bojuje s Fasanem o titul. Překvapilo nás to, že v obou městech je házená sportem číslo jedna, i fotbal je na nižší úrovni. Zápasy jsou tam divácky velmi navštěvované, panuje na nich bouřlivá atmosféra,“ podotýká brněnský stratég.

Podle něj by oba elitní italské týmy patřily v tuzemské extralize mezi nejlepší celky. „Mají v kádru velmi dobré cizince, protože Itálie je samozřejmě atraktivní, navíc oba týmy jsou kousek od moře, takže je to vhodná destinace, kam asi není složité nalákat zajímavé posily. Úroveň házené je tam dobrá, tamní špičkové týmy by u nás určitě hrály minimálně play-off, zařadil bych je tak na úroveň třetího čtvrtého místa v extralize, takže v podstatě tam, kde jsme nyní my,“ porovnává Hladík.

Při úvodním utkání čekala na jeho svěřence v Itálii pořádně bouřlivá atmosféra, nyní se na zaplněnou halu hodlá spoléhat i Královo Pole. „Chceme se o diváky opřít. V prvním duelu fanoušci Fasanu hodně pomohli, domácí hráči tak byli hodně v pohodě, protože věděli, že mají za sebou velkou podporu. Nyní potlačí fanoušci nás a snad vytvoří i tlak na soupeře. To bude nyní naše velká výhoda,“ poznamenává trenér.