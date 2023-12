Minulou sezonu poprvé v novodobé historii klubu proklouzli do semifinále domácí poháru, letos si královopolští házenkáři účast mezi nejlepší čtyřkou zopakovali. Postup do duelu o trofej jim však stále zůstává zakletý. Na jaře je vyřadila Plzeň, v úterý brněnský celek na domácí palubovce nestačil na Karvinou, které podlehl 23:31. „Dokázali jsme vzdorovat nějakých čtyřicet minut, ale pak už jsme nezvládli akceptovat tempo utkání,“ hodnotil kouč KP Pavel Hladík.

Královopolští házenkáři (v modrém) podlehli Karviné 23:31 a v domácím poháru opět skončili v semifinále. | Video: Deník/Jakub Tručka

Jeho svěřenci na podzim už několikrát zaskočili papírového favorita, zopakovat to chtěli i v úterý. Karviná však ukázala svou sílu, která ji vynesla do osmifinále evropského EHF poháru a na druhou příčku extraligové tabulky. „Odehráli jsme skvělý první poločas, na jehož konci jsme ale udělali dvě technické chyby a nechali jsme soupeře, aby nám utekl. Jakmile Karviná měla v zádech gólový polštář, tak byla hrozně silná,“ ocenil soupeře Hladík.

Jeho svěřenci s Baníkem dokázali držet krok úvodní čtvrthodinu. Pak ale hosté zvýšili tempo a rychle Královu Poli odskočili na čtyřgólový rozdíl, který po změně stran ještě navýšili. „První půlka byla dobrá, jen jsme nedali pár šancí a udělali některé chyby, po kterých soupeř dával branky z trháku. Tam tomu moc nechybělo. Druhý poločas už byl vyloženě o karvinské síle a rotaci jejího kádru. My jsme střídali dorostence, zatímco Karviná do hry posílala čerstvé hráče s velkou kvalitou,“ rekapituloval duel královopolský stratég.

Tomu v důležitém utkání scházelo z různých důvodů hned několik hráčů, především ve druhé půli se to na hřišti projevilo. „Máme za sebou hrozně náročný podzim, kdy jsme odehráli 27 zápasů za čtyři měsíce. To je porce, která je v házené úplně neobvyklá. Karviné nechyběl vůbec nikdo, ukázalo se, že nemůžeme hrát s dorostenci proti takhle silnému soupeři. I když to pro mladé kluky byla skvělá zkušenost,“ podotkl Hladík.

Čekání na pohárové finále tak KP zatím neukončilo. Před téměř zaplněnou halou se s aktuálním rokem rozloučilo prohrou, další duel jej čeká až na konci ledna. Brňané přezimují na třetí příčce extraligové tabulky. „Jsem rád, že už se hlavně nikdo nezranil. Teď musíme potrénovat a na jaře budeme zase silní. Máme extraligu dobře rozehranou, to tady nikdy nebylo. Klub jsme někam dotáhli, teď jde o to, abychom na to navázali i v novém roce,“ poznamenal brněnský trenér.

Zápas s Karvinou nabídl i loučení s exotickou letní posilou. Královo Pole totiž jen po pár měsících opouští Japonec Hiroki Matsuoka, který přestupuje do makedonského celku RK Ohrid. „Byla to zajímavá zkušenost. Přinesl nám sem úplně jiný styl házené i odlišnou kulturu a mentalitu. Měli jsme na něj ale hodně nabídek, první přišla už čtyři dny poté, co u nás podepsal. Nechtěli jsme mu v odchodu bránit, jsme klub, který chce umožňovat přestupy hráčům, kteří přerůstají extraligu,“ doplnil Hladík.