Nízké cíle? Takové si královopolští házenkáři rozhodně nedávají. V nadcházející sezoně poprvé nakouknou do pohárové Evropy, plánují ale mnohem víc – do tří let se zařadit mezi absolutní českou špičku. „ Cílem je se dostat mezi elitu, snem by pak bylo do tří let dosáhnout na extraligovou medaili nebo finálovou účast,“ nastiňuje sportovní ředitel a trenér KP Pavel Hladík. Pomoct k tomu má tréninkové centrum mládeže, i značně posílený a rozšířený kádr, který už navíc netrápí zranění.

Královopolský kouč Pavel Hladík. | Foto: SKKP Handball Brno

14. července jste začali přípravu na nadcházející sezonu, sešel se tým v plném složení, nebo ještě přetrvávají nějaká zranění z minulého ročníku?

V podstatě kromě Michala Kasala, který už trénuje, ale zatím jen individuálně, jsou všichni hráči zdraví. Sešli jsme se tedy v plné síle, za což jsme velice rádi, protože zranění jsme měli fakt hodně. Teď vlastně počítáme i s tím, že uzdravení hráči pro nás budou takovými letními posilami.

Analyzovali jste, jestli ta nekonečná řada zranění z loňské sezony byla jen dílem náhody, nebo jí šlo nějak předejít?

Samozřejmě jsme se na to dívali a vyhodnotili jsme, že u některých hráčů byla velká přetíženost. Bylo to způsobené tím, že jsme měli nahuštěný program, do toho jsme museli cestovat a potkali jsme víc těžkých soupeřů v řadě. Jak nám vypadli první tři hráči, tak jsme ještě víc přetěžovali ty ostatní a pak už se to lepilo. Proto jsme nyní postavili kádr trochu jinak.

Už dříve jste avizovali, že kádr opouští Dušan Živanov, Živojin Ilič a Jakub Grulich. Jsou to jediné odchody?

Ano, jsou to jediné odchody. Jsem v Brně už třetí rok, takže už jsme prošli tou prvotní výměnou, kdy si trenér buduje mužstvo, a dostáváme se do fáze stabilizace, kdy je hlavní, aby tým byl chvilku spolu. U kolektivních sportů je vždy důležité, aby mužstvo bylo sžité, proto jsme chtěli minimum odchodů. Odešli dva gólmani a jedna pravá spojka, tým doplníme sedmi novými hráči.

Můžete už odtajnit jména nových posil?

Zatím nemůžu, posily budeme odtajňovat v příštích dnech. Ale určitě je se na co těšit, jsou to velmi zajímaví hráči.

V Králově Poli bylo v posledních týdnech hodně novinek, jednou z nich je, že vašemu klubu byl přiřknut statut tréninkového centra mládeže. Jak z toho budete těžit?

Byla to jedna ze strategických věcí, na kterou jsme cílili. Pro klub je to obrovská výhoda, protože center bude jen pět v celé republice. Takže Brno, které dlouhodobě neumělo moc pracovat s mládeží, se nyní dostává do hlavní pětice, což je finančně i strategicky obrovská pomoc. Potvrzuje to náš růst, je to věc, která nás v budoucnu hodně posune. Centrum začne fungovat od července a máme na něj garanci tří let, už po prvním roce ale očekáváme jisté výsledky, třeba bychom chtěli, aby dorostenci hráli v první pětce. V ten moment už si pak vychováme dostatek talentovaných hráčů pro A tým.

Pomůže vám to třeba i v náboru mladých házenkářských talentů do Králova Pole?

Řekl bych, že už jsme trochu jako centrum fungovali. Soustředíme se primárně jen na region jižní Moravy, který je sám o sobě dost silný. Chceme té síly využít a být takovým regionálním klubem. Prvním krokem je samozřejmě ty kluky centralizovat, ale hlavně chceme, aby u nás dlouho zůstávali. K tomu je nutné, aby byli spjatí s regionem, zůstávali tady pak třeba na vysokých školách a tím pádem by nikam neodcházeli. Ze strategických důvodů je pro nás mnohem lepší pracovat s místními.

Nedávno jste oznámili spolupráci s Wislou Plock, v čem pro vás bude partnerství s polským gigantem výhodné?

Užitečné to bude především pro mládežnické výběry, které se budou vzájemně navštěvovat. Dále si i budeme sdílet zkušenosti jak lépe trénovat a na co se zaměřit. Máme domluvené některé semináře pro trenéry v regionu, pro nás je to skvělá spolupráce, za kterou jsme moc rádi. Spolupráce s Wislou Plock navíc není jedinou.

S jakými dalšími kluby jste se dohodli na spolupráci?

Navázali jsme spolupráci ještě s dalšími dvěma zahraničními kluby. Postupně je budeme představovat, ale jsou to týmy z pro nás strategicky výhodných zemí – z Rakouska a Maďarka. I s Wislou je tedy všechny máme v dojezdové vzdálenosti. V tomhle jsme udělali obrovský kus práce, protože jsme na tom pracovali skoro celý rok.

Těšíte se už po minulé náročné sezoně na tu nadcházející, ve které snad budete moct naplno ukázat svůj potenciál?

Strašně se těšíme. Loni jsme cítili, že klub maximálně roste, což je třeba vidět na mládeži. Tušili jsme, že máme šanci se víc prosadit, ale hrozně nás přibrzdila zranění. Pak už to pro nás bylo velmi složité. I proto jsme teď angažovali navíc několik mladých talentovaných kluků, abychom měli širší kádr. Navíc budeme hrát evropský pohár, což je pro celý klub obrovská událost.

Minulá sezona byla vyvrcholením tříletého období, na které jste si vytyčili cíl kvalifikovat se do evropských pohárů. Do nich jste se dostali, máte proto nyní nový cíl?

Máme teď nový tříletý cíl, který je jasně daný – snažit se neustále pomalu posouvat, protože teď už směrem dopředu nejdou dělat skoky, když se pomalu blížíme české špičce. Chceme pravidelně navazovat na letošní účast v evropských pohárech, cílem pro nás je, abychom z příštích tří ročníků alespoň dvakrát byli v Evropě. Hodláme být klubem, který bude pravidelně cílit na extraligové semifinále a zároveň posouvat mládež, jenž by měla být v elitní pětce. Pokud by se to povedlo, tak jsme najednou úplná extraligová špička.

Jak daleko jste zatím podle vás od absolutní české házenkářské špičky?

Pořád ještě cítíme, že se můžeme posouvat. Když jsem přicházel, tak jsem říkal, že potenciál klubu je využitý tak na dvacet procent, teď si myslím, že jsme třeba na padesáti. Pořád vnímám obrovský prostor, kam až se můžeme posunout, záleží to ale i na dalších okolnostech, což jsme viděli třeba v minulé sezoně. Mohli jsme mít jakoukoliv kvalitu, ale když jsme o hráče kvůli zranění přišli, tak jsme byli bez šance. Chceme prostě po každé sezoně říct, že byla lepší než ta předchozí. Cílem je se dostat mezi špičku, snem by pak bylo do tří let dosáhnout na extraligovou medaili nebo finálovou účast. To by byla fantazie.

V přípravě na novou sezonu vás čekají zajímaví a kvalitní soupeři, diváci se tedy mají na co těšit, že?

Určitě si v létě diváci přijdou na své, už jen proto, že letos máme potvrzenou účast opravdu skvělých týmů na Kénik Cupu. Ze šesti celků, které na něm budou v mužské kategorii startovat, hned čtyři hrají evropské poháry, to bude úplný vrchol přípravy. Očekáváme opravdu výjimečný turnaj, podařilo se nám celou akci posunout mimo hranice České republiky. Diváci si to určitě hodně vychutnají.

V přípravě vás čeká poměrně výrazně víc zápasů, než bývalo zvykem, proč tomu tak je?

Máme hodně široký kádr, nikdy jsem dokonce nepracoval s takhle početným týmem, jako budu mít letos. Proto jsme si naplánovali i víc přípravných utkání, dá se vlastně říct, že máme dvě letní přípravy. Jednu pro užší A tým a druhou pro mladé a talentované hráče, kterým se chceme hodně věnovat, protože u nich vidíme velkou budoucnost. Některé zápasy tak například odehrají jen mladíci a opory do nich ani nezasáhnou.