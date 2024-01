KP hledá, jak vygradovat formu až na play-off. Do přípravy zapojí i nové posily

Novou pozici si užívají královopolští házenkáři. Zatímco v minulých sezonách se pravidelně v lednové pauze chystali na závěrečný boj o postup do extraligového play-off, nyní si zvykají na mnohem klidnější start nového roku. V tabulce nejvyšší české soutěže totiž drží třetí příčku, účast ve vyřazovacích bojích tak mají téměř jistou. I proto KP upravilo tréninkové metody, aby se co nejlépe připravilo na rozhodující část ročníku, do které půjde i s novými tvářemi.

Video z odvety druhého kola EHF Cupu, ve kterém KP (v modrém) na podzim vyřadilo italského mistra z Fasana. | Video: Deník/Jakub Tručka