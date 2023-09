Královo Pole slaví. Zvládlo drama v Zubří a při premiéře v Evropě postupuje

Bylo to drama až do posledních vteřin, ani šestigólový náskok z prvního utkání málem nestačil. Nakonec ale královopolští házenkáři ukázali, že v této sezoně mohou dokázat velké věci. Při premiéře v pohárové Evropě vyřadili Zubří, postup jim nezkazila ani sobotní prohra 28:32. Z domácího zápasu si totiž Brňané do odvety přinesli náskok po vítězství 28:22, díky kterému proklouzli do druhého kola EHF Cupu.

Královopolští házenkáři vyřadili v prvním kole EHF Cupu Zubří. | Foto: SKKP Handball Brno