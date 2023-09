Premiéra jako hrom. KP při prvém duelu v Evropě smetlo Zubří a má blíž k postupu

Tak tohle byl skvělý vstup do Evropy. Královopolští házenkáři si na první utkání v evropských pohárech počkali sto dva let, ve středu se ale dočkali a úvodní zápas EHF Cupu zvládli bravurně. Na domácí palubovce smetli Zubří 28:22 a před odvetou mají nakročeno k postupu do druhého kola.

Královopolští házenkáři (v modrém) jsou po úvodní výhře nad Zubřím 28:22 blíž postupu do druhého kola EHF Cupu. | Foto: SKKP Handball Brno