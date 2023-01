Do poslední extraligové části vstupuje KP z desáté pozice se ztrátou dvou bodů na postupovou příčku. Sen o play off je tak stále reálný. „Pro nás bylo důležité, že jsme zvládli konec podzimní části. Vyhráli jsme v okleštěné sestavě poslední dva zápasy, což nám vůbec dalo šanci o play off ještě bojovat. Ztráta teď není velká,“ zhodnotil Hladík.

Brněnský celek si navíc rychle může pozici značně vylepšit, hned na úvod totiž hostí ve středu od pěti hodin odpoledne Zubří, které aktuálně drží klíčovou osmou příčku. „Výhodu vidíme v tom, že z osmi zbývajících duelů hrajeme šestkrát v Brně. I když jednou je to v Maloměřicích, ale stále je to Brno. Pojedeme jen do Kopřivnice a Frýdku-Místku, takže nebudeme mít tolik cestování. Jinak vše máme v domácím městě, to může být naší výhodou. Ale stejně se bude rozhodovat na hřišti,“ tušil královopolský stratég.

Inspirace Olomoucí. Líšeň B zapojila dva mladé Afričany a rozjela tvrdý dril

Připravit se KP musí i na netradiční rozpis utkání. První dva třízápasové bloky totiž odehraje v rychlém sledu, před předposledním utkáním bude naopak mít týdenní pauzu, před posledním duelem dokonce čtrnáctidenní. „Chystáme se na to, první dva bloky musíme zvládnout. Hodně bude důležitý zdravotní stav kádru, protože bude nutná rotace hráčů,“ podotkl Hladík.

Právě zdravotní stav Královo Pole na podzim pořádně potrápil. Před Vánoci mělo zdravých jen pět hráčů, i proto neodcestovalo k pohárovému utkání do Plzně. „Postupně se nám zranění kluci vrací k tréninku minimálně v posilovně, běhají a mají některé části přípravy s týmem. Vrací se Živanov, který by do zápasů už měl zasáhnout. Jisté ale je, že nemůžeme počítat s Chmelou, Žvakem a Kasalem, ti jsou mimo dlouhodobě. Snad budeme zdravotně připravení,“ doufal trenér.

Kostelecký si užíval střílení pod tlakem. Bavilo mě to, říká po stříbru z Maroka

Posledních osm utkání mají před sebou i Maloměřice. Jejich cíl pro zbývající část sezony je však skromnější – zajistit si co nejlepší pozici do skupiny o udržení. Zatím jsou na předposlední příčce s pětibodovým náskokem na poslední Hranice, poprvé se Mamuti představí už v sobotu od pěti hodin odpoledne v Lovosicích.