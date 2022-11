Jinak ale KP Brno jen potvrdilo kvalitní formu z posledního období. V lize ovládlo brněnské derby nad Maloměřicemi, zdolalo i Kopřivnici. A především remizovalo na půdě velkého favorita Karviné. Navíc postoupilo i v domácím poháru. „Postup nás potěšil, vybojovali jsme si ho na palubovce aktuálně šestého Frýdku-Místku. Odehráli jsme tam velmi dobrý zápas a celkově teď předvádíme to, co bychom plus minus chtěli,“ podotkl trenér.

FOTO: Hron dvakrát poslal slovenského policistu k zemi, brněnská hala tleskala

Právě poháru přikládá brněnský celek velkou váhu. Dostal se už do čtvrtfinále, kde jej ve středu čeká Kopřivnice, kterou nedávno porazil. „Utkání budeme chtít zvládnout. Na druhou stranu zase hrajeme venku a v halových sportech jsou ty venkovní zápasy o dost složitější. Takže to nebude jednoduché, uzpůsobíme tomu trochu i náš extraligový plán a budeme se teď na pohár hodně soustředit,“ nastínil Hladík.

Královo Pole se snaží postupně přibližovat domácí házenkářské špičce. Poslední týdny mu dávají znamení, že je na dobré cestě. „Snažíme se k tomu už dva roky směřovat a je bez diskuze, že jsme předním týmům stále blíž. Remizovali jsme v Karviné, prohráli o sedm branek v Zubří a to jsou nejsložitější zápasy, které v sezoně máme. Blížíme se a chceme co nejdřív změnit pořádky na špici tabulky. Bohužel ve sportu to nejde tak rychle, nemůžeme jen mávnout kouzelným proutkem. Házená v Králově Poli byla tak zanedbaná, že ta cesta nahoru je poměrně dlouhá,“ vysvětlil kouč.

Útěchovské lesy v sobotu obsadí běžci, závodit budou batolata i veteráni

Ten před sezonou vyhlásil útok na pozice zajišťující evropské poháry pro příští ročník. Situaci však KP komplikuje početná marodka. „Už šesté kolo v tahu nás trápí vlna zranění, hrajeme bez šesti sedmi kluků. Cítíme, že s nimi bychom mohli být ještě silnější. Každý rok ale chceme být lepší, takže se budeme snažit letos umístit líp než minulý rok. Metou úspěchu by bylo, kdyby se nám opravdu podařilo postoupit do Evropy. To je dlouhodobý cíl, kterého chci v Brně dosáhnout,“ určil Hladík.

Po deseti utkáních jsou zatím královopolští házenkáři na deváté příčce s deseti body. Nejbližší týdny ale velmi napoví o dalších ambicích. „Sezonu máme zatím slušně rozehranou, na druhou stranu máme teď před sebou sérii šesti utkání, v nichž hrajeme pětkrát venku. Hodně nám to napoví, jak bude ročník vypadat. Čeká nás těžké období a následující tři týdny pro nás budou hodně znamenat,“ tušil lodivod KP Brno.