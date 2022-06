OBRAZEM: Šikovný Maďar překvapuje svými miniaturami

Žena, co seká trávu na hubce pro mytí nádobí. Smrt po chycení do pasti pro myši. Svérázná výroba rozinek. To jsou jen ukázky toho, co vytváří maďarský stylista Péter Csákvári ve svém mikrosvětě. Ostatně povedenost posuďte sami, ve fotogalerii.

