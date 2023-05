Marihuana, marijánka, tráva, seno, hulení, roští, hašiš, konopí, kytka, 420, zelí, ganja, bhang, skunk. To je jen stručný výčet výrazů pro tolik v médiích a mezi lidmi skloňovanou rostlinu, kterou značná část světové populace doslova zbožňuje a jiná tolik zatracuje. Užívání marihuany je prostě stále kontroverzní téma a vzbuzuje emoce i vzájemné interakce jak napříč generacemi, tak i mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva včetně lékařské obce. Věděli jste ale například, že každoročně 20. dubna slaví vyznavači marihuany po celém světě svůj svátek?

Dva obří jointy v davu tisíců příznivců marihuany na 4/20 denní akci v kanadském Torontu. 20. dubna 2017 | Foto: Shutterstock/Shawn Goldberg

Na tento den totiž připadá i podle mnoha specializovaných kalendářů Světový den marihuany, běžně příznivci trávy označovaný jako „420“.

Existuje mnoho teorií, proč obdivovatelé účinků ganjy slaví oficiálně svůj svátek právě 20. dubna. Žádná z nich ovšem není úplně oficiálně potvrzená. Ta nejznámější a asi nejpravděpodobnější tvrdí, že 20. duben se vyvinul z fráze „420“, která se používala mezi studenty na střední škole v Kalifornii v 70. letech. Tato fráze byla kódovým slovem pro setkávání studentů, při kterých kouřili marihuanu.

Původ fenoménu 4/20



je tradičně ozdoben řadou mýtů jako policejní kód pro užívání konopí, počet psychoaktivních látek v konopí nebo tradiční denní doba pro pití čaje v Holandsku. Pravda je však zřejmě taková, že celý kult 4/20 vznikl díky pěti studentům v kalifornském San Rafael v roce 1971. Skupinka si říkala Waldos, kvůli zdi, za kterou se pravidelně scházeli na jointa. V době sklizně pětice obdržela tip od člena kalifornské Pobřežní stráže, který se dále nechtěl starat o své ilegální pole s konopím. Přesnou lokaci místa ale policista ze strachu zatajil a poskytl přátelům jen indicie.



Waldos zakreslili mapu a vznikla úmluva, že každé odpoledne ve 4:20 se budou scházet v kampusu pod sochou Louise Pasteura, aby podnikli hon za svým pokladem. Jeden z Waldos, Steve, vzpomíná: „Každý den jsme se naskládali do maličkého Chevy 66' Impala, jezdili křížem krážem okolím, hledali to pole a kouřili moc, moc trávy. Nikdy jsme ho nenašli, ale heslo zůstalo. Kdykoli se řeklo: ‚wanna 4/20?‘, každý věděl, o co jde.“



Přestože poklad zůstal neodhalen, Waldos dali vzniknout novodobé tradici. Jejich tajné heslo sjednotilo miliony příznivců THC, aby každý rok oslavili svou neřest hromadným pokuřováním a zábavou.



Zdroj: Wikipedie

Postupem času se „420“ stalo synonymem pro marihuanu samotnou a 20. duben se stal dnem, kdy si milovníci rostliny připomínají její pozitivní účinky.

Před 80 lety si otec LSD poprvé zavdal. Pak nasedl na kolo a rozjel se domů

Další teorie tvrdí, že 20. duben byl zvolen na základě různých životních milníků Boba Marleyho, legendárního reggae zpěváka, který byl známý jako velký propagátor marihuany a používal ji jako inspiraci pro svou tvorbu.

Slavíte 20. dubna Světový den marihuany? Hlasujte v anketě pod článkem.

Toto tvrzení ovšem není podle webu Tiché zprávy vůbec pravdivé. „Bob Marley zemřel 5. 11. 1981 a ani další významná data jako jeho narozeniny se neshodují se dnem 20. dubna. Ale jedno je jisté, Bob marihuanu proslavil a stal se dokonce tváří firmy, která rostlinku prodává. Když Bob Marley zemřel na rakovinu kůže, byl pochován na své milované Jamajce za zvuků reggae. Do hrobu mu byly dány jeho dredy, o které během chemoterapie přišel, kytara a pořádná dávka marihuany," sdělují svůj postoj Tiché zprávy.

Velké oslavy po celém světě

Ve světě se Světový den marihuany slaví různě a s různou intenzitou. V řadě zemí, jako například v Kanadě a USA, se konají velké festivaly a koncerty, na kterých se lidé scházejí, kouří marihuanu a oslavují tuto rostlinu. Opravdu mega festivaly se konají každoročně například v Torontu, Vancouveru či San Francisku. V jiných zemích, třeba v Nizozemsku, se milovníci trávy schází na náměstích nebo v parcích a pokuřují marihuanu s kamarády a přáteli.

Mapa zobrazující právní status rekreačního konopí po celém světě. Legenda k mapce: modrá barva - právní. žlutá - nelegální, ale dekriminalizované, růžová - nelegální, ale často nevynucené, červená - ilegální, šedá - neznámýZdroj: Wikimedia Commons, Jamesy0627144, CC BY-SA 4.0

Dalšími zajímavými událostmi spojenými se Světovým dnem marihuany jsou průvody, které se pořádají v mnoha městech po celém světě. Za cíl mají upozornit na problematiku legalizace a dekriminalizace konopí. Ale i velká volnomyšlenkářská evropská města jako například nizozemský Amsterdam se už pouští do boje proti kouření marihuany v ulicích. Podle místních obyvatel to tam už prostě přesáhlo únosnou mez.

Jsem jen společenský piják. Závislost se objevuje i na filmovém plátně

„Amsterdam, známý svými liberálními zákony o užívání drog a sexuální práci, zakázal v první polovině února 2023 kouření konopí v ulicích své čtvrti červených luceren. Zákaz, který vstoupí v platnost v polovině května, se snaží bojovat proti kriminalitě a protispolečenskému chování s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel této oblasti," uvádí v jednom svých článků k tématu zpravodajský web Deutsche Welle.

420 v Praze na Štvanici

V Česku se Světový den marihuany slaví spíše v menším měřítku. Nejčastěji různými akcemi, v podobě koncertů, přednášek nebo dokonce i výstav. Jedním z největších festivalů je asi mezi lidmi nejznámější Prague 420 Festival, které se snaží svou podstatou propagovat pozitivní účinky marihuany a informovat veřejnost o možnostech léčby pomocí této rostliny.

Letos se Prague 420 koná v areálu štvanického skateparku a nabízí nejen tradiční hudební produkci, jídlo a pití, ale i řadu přednášek, workshopů a soutěží, týkajících se ganjy. Podle organizátorů akce bude letošní program opravdu nadupaný a pomyslné brány festivalu Prague 420 se otevřou dnes (20. dubna 2023) již ve 13 hodin.

Mladým uživatelům hrozí psychóza

Je samozřejmé, že vzhledem ke kontroverzím, které užívání marihuany ve společnosti vzbuzuje, mají po celém světě a nejinak je tomu i v Česku, oslavy marihuany v podobě "Světového dne" i její samotné užívání pěknou řadu svých odpůrců včetně renomovaných odborníků na účinky trávy.

Kouření marihuany zvyšuje riziko sebevraždy, tvrdí nová studie

„Nejprokazatelnějším zdravotním rizikem spojeným s marihuanou je to, že u malé části uživatelů, převážně mužů ve věku 20 let a mladistvých, může droga vyvolat psychózu a schizofrenii, někdy pouze po krátkodobém užívání. Zdůrazněním tohoto skutečného a děsivého rizika užívání marihuany udělal Berenson důležitou veřejnou službu,“ komentuje například ve svém článku pro renomovaný britský deník The Guardian Alex Galperin jednu z nejprodávanějších antimarihuanových knih roku 2019 s titulem ‚Tell Your Children: The Truth About Marijuana, Mental Illness, and Violence‘ od bývalého reportéra New York Times Alexe Berensona.

Morgan Freeman jako zastánce marihuany

Na druhé straně ale existuje i spousta známých osobností, kteří se na marihuanu dívají pozitivně a argumentují, že má potenciál pomoci při léčbě některých zdravotních problémů. Připomeňme si například již sedm let staré vyjádření Morgana Freemana, jednoho z nejznámějších vyznavačů užívání marihuany mezi hereckými celebritami. Pro Daily Beast řekl, že marihuana byla jediná látka, která mu kdy se zdravotními potížemi pomohla.

Freeman byl totiž těžce zraněn při autonehodě v roce 2008, při které si roztříštil kosti na levé paži, rameni a lokti.

Slavný americký herec Morgan Freeman je velkým zastáncem léčebných účinků marihuany.Zdroj: Profimedia

„Budu ji jíst, pít ji, kouřit ji, šňupat ji!“ vyjádřil se v roce 2015 Morgan Freeman k užívání marihuany za svou osobu. Jeho vyjádření k marihuaně komentuje i The Guardian, konkrétně prostřednictví článku od Bena Childa, v němž Freeman vyzývá k celoplošné legalizaci marihuany. Jedna z citací Morgana Freemana v tomto textu se dotýká i tématu užívání marihuany dětmi.

„Marihuana má mnoho užitečných využití. Mám fibromyalgické bolesti v levé paži a jediná věc, která nabízí nějakou úlevu, je právě marihuana. Mluví se o dětech, které mají záchvaty typu grand mal, a zjistili, že i jim marihuana může pomoci. To mi říká: ‚Legalizujte marihuanu plošně!‘.

Fotbal a drogy: Maradona dával kokainem soupeřům výhodu, Bednáře chytila kamera

A co vy, drazí čtenáři. Řadíte se spíše mezi příznivce marihuany, či její odpůrce? A co budete dělat 20. dubna? Půjdete s milovníky trávy debatovat o tom, že je její užívání pro ně škodlivé či se přidáte k hlasům pro její legalizaci?

Je to na vás.