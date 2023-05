Mladík, který si postavil tiny house na kolech, chystá nový projekt. Zapojte se

Zatímco v době drahých hypoték a ještě dražších nemovitostí zůstává pro mnoho lidí vlastní bydlení nesplnitelným snem, Radek Pospíšil z Karlových Varů se do „svého“ stěhoval ještě než oslavil devatenáctiny. Co je však na tom nejvíce fascinující? Svůj domov si vlastnoručně postavil. S náklady 450 tisíc vybudoval tiny house na kolech, kde se na ploše 24 metrů čtverečních nachází veškeré vybavení pro celoroční žití. V půvabné dřevostavbě už skoro rok spokojeně žije a chystá se pustit do dalšího stavebního dobrodružství.

Radek Pospíšil už rok žije v domečku, který si sám postavil. Bydlí se mu prý skvěle. | Foto: se svolením Radka Pospíšila