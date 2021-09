Znovuobnovenou domácí premiéru si nenechal ujít ani fotoreportér Brněnského deníku Rovnost Jiří Sláma, který se při utkání zaměřil právě i na fanoušky Komety. Podívejte se do galerie, jestli se mezi nimi najdete vy sami, nebo třeba poznáte své známé a přátele.

/ROZŠÍŘENÁ FOTOGALERIE/ Půldruhého roku trvající pauza konečně skončila. Hráči i fanoušci Komety Brno se v nenděli konečně dočkali, když lidé po dlouhých 555 dnech mohli své hokejisty vidět opět naživo při domácím extraligovém utkání. A obnovené premiéra to byla radostná, když Kometa nakonec udolala hostující Zlín 3:2 v prodloužení.

