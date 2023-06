Další nové jméno pro hokejovou Kometu. Před týdnem klub oznámil příchod amerického snajpra Steva Mosese, nyní vítá finského obránce Alexe Lintuniemiho, který přichází do Brna z Mladé Boleslavi. Sedmadvacetiletý rodák z Helsinek tak načne v extralize svou třetí sezonu.

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve třetím utkání předkola play-off Kometu Brnu 2:1. | Foto: Deník/VLP Externista

„V Alexovi jsme našli vyzrálého beka v nejlepším hokejovém věku. Za svou dosavadní kariéru nasbíral hodně zkušeností, je silný na puku, nebojí se osobních soubojů a zároveň je kreativní, což je perfektní kombinace. Navíc umí výrazně podpořit útok. Víme o něm, že je výborný do kabiny. Jde o komunikativní a veselý typ hokejisty, který nikdy nezkazí atmosféru a je mezi ostatními respektovaný,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Komety Jaroslav Modrý.

Lintuniemi dal o sobě vědět v Brně v březnu, kdy patřil mezi tahouny Mladé Boleslavi v předkole proti Kometě. Brněnský klub sice vyhrál sérii předkola 3:1 na zápasy, ale právě statný Fin byl jednou z největších překážek Komety. Ve čtyřech duelech zaznamenal tři branky, nejvíc ze svého týmu.

Američané v Kometě: Kromě Muellera omyly, první dokonce v Brně končil kariéru

„Alex by měl přinést především hokejovost. V play-off navíc ukázal, že umí být produktivní a nezalekne se důležitých momentů. Vlastně to bylo přesně naopak, všichni jsme viděli, že v těch nejvypjatějších situacích se mu povedlo vždy něco navíc. Kdybych já měl na výběr, rozhodně bych hrál radši s ním než proti němu,“ pravil Modrý o 192 centimetrů vysokém Finovi, jenž si před příchodem do Mladé Boleslavi zahrál i KHL za Barys Astana a ve finské nejvyšší soutěži za JYP. Předtím se neúspěšně zkoušel prosadit do NHL, přičemž čtyři sezony strávil na farmě Los Angeles v Ontariu.

V základní části minulé sezony byl nejproduktivnějším mladoboleslavským obráncem, když nasbíral sedmnáct bodů v dvaapadesáti duelech, ve statistice plus minus měl ovšem třiadvacet záporných bodů, což bylo naopak nejhorší číslo v týmu.

Lintuniemi bude sedmým finským hráčem, který oblékne dres brněnské Komety. V minulém ročníku za Brno nastupoval útočník Kim Strömberg a chvíli taky jiný forvard Tomi Sallinen.