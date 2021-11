Přes prohru zněl po utkání kabinou Komety potlesk. „Trenér nám říkal, že jsme podali dobrý výkon a že nemáme věšet hlavy. Škoda jen toho gólu, mohli jsme bodík urvat,“ pravil Kollár.

Jeho hvězdný moment při utkání s Třincem nastal v pětatřicáté minutě, kdy šikovnou tečí dloubáčku využil přesilovou hru a dostal Kometu do vedení 2:1. „Zkoušíme různé varianty přesilové hry a testujeme, co nám vyjde. Pořád na tom hodláme pracovat,“ zmínil Kollár.

Z posledních osmi zápasů, kdy jej trenér Komety Jiří Kalous přeřadil do první formace, zaznamenal šest bodů za čtyři góly a dvě asistence. „Sedlo nám to a jsme rádi, že nám to funguje. Mám mnohem větší čas na ledě, za což jsem rád. Stejně tak za to, že mi trenér důvěřuje,“ pochvaloval si talentovaný útočník, jenž dostává v poslední době porci kolem devatenácti minut na zápas.

Góly v elitním komandu překvapivě sbírá právě on a Krištof, kdežto tradiční snajpr Mueller na branky přihrává. Z posledních osmi partií se americký forvard prosadil pouze dvakrát. „Peter dělá pro tým. I když má tišší období, zase to rozbalí ve velkém a bude dávat góly jedna radost,“ ujistil Kollár.

Jeho příjmení je extraligovým fajnšmekrům povědomé. Stejnojmenný otec Andrej Kollár nastupoval v letech 2008 – 2010 za Zlín. Většinu kariéry ovšem sehrál ve slovenské nejvyšší soutěži, Kollár mladší se proto netají ambicí svého otce jednou převýšit. „Určitě je mi v něčem vzorem, ale zase v některých jiných věcech chci být lepší než on. Když přišla nabídka z Komety, měl radost a říkal mi, že jde o vynikající příležitost se posunout,“ poznamenal nadějný forvard.

O tom, že Kollárova hokejová hodnota stoupá, svědčí i to, že svými výkony zaujal také slovenského reprezentačního trenéra Craiga Ramsayho, jenž Kollára povolal na první akci sezony Německý pohár. Mladý forvard Komety tak má slušnou šanci přidat k současnému jednomu startu v dresu národního týmu další.