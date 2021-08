Nejdřív se gólem a asistencí blýskl proti Znojmu. Pak pomohl zdemolovat svůj Třinec výsledkem 7:0. „Bylo to takové zvláštní, šlo o můj první zápas proti Třinci, ale s tím člověk nic neudělá. Tak to zkrátka je. S kluky jsme si napsali, ale k žádnému hecování zatím nedošlo. Máme přípravu, oba týmy jsou v jiné fázi. Na to bude ještě dost času v sezoně,“ uvedl obránce se zkušenostmi z Kanady, Ruska i Švýcarska.

V Brně se po sezoně měnila defenziva. Jste jedna z posil na uvolněné posty. Jak si v přípravě zvykáte?

Ano, do obrany přišli noví kluci včetně gólmana, tak chvíli potrvá, než se sehrajeme. Všichni jsme ale profíci, tak to bude s každým zápasem lepší a lepší. Jinak na klub nemůžu říct nic špatného. Vše šlape, jak má, teď trávíme s kluky dost časů po hromadě, jak je tréninků víc. Vždycky je dobré, když tým vyhrává zápasy. Atmosféra je lepší a líp se i trénuje. Ale je brzo z dosavadních výsledků cokoli vyvozovat. O ty v přípravě nejde, hlavní je, co se v zápase objeví a co naopak neobjeví.

Opět nastupujete pod koučem Jiřím Kalousem, s nímž jste se potkal ve Slavii či Třinci. Je to pro vás výhoda?

Vždycky je lepší, když trenéra znáte i po lidské stránce a víte, co čekat. Přišel jsem do nového týmu, ale jej už znám, možná v tom to byla taková menší pomoc. Jinak se všechno mění, taktika je jiná než před pěti lety, takže si musím zvykat na nové věci, co trenér chce.

Vladimír Roth

věk: 31 let

význačná angažmá: Slavia Praha (2009-2012), Oceláři Třinec (2012-2020), Sibir Novosibirsk (2015-2016), Lausanne HC (2020-2021)

statistiky v extralize: 538 zápasů, 59 gólů a 174 asistencí

reprezentace: 6 zápasů za A tým

Před návratem do České republiky jste půl roku hrál ve švýcarském Lausanne v tamní nejvyšší lize. Jak došlo k vašemu příchodu na Moravu?

Když jsem odcházel ze Švýcarska, nechtěl jsem zažít stejnou situaci jako rok předtím. To jsem dlouho čekal a najednou byly Vánoce a já kvůli situaci ani nebyl na ledě. Takže jsem měl plán podepsat smlouvu co nejdřív. Kometa měla zájem, já taky, na nic se nečekalo a já byl hrozně rád, že mám tak brzo jistotu. Lákalo mě zůstat venku, ale trh je teď všelijaký, stejně jako doba. Nikdo pořádně neví, co bude za týden nebo měsíc. Upřednostnil jsem klid. Být zaběhlý v nějaké organizaci a myslet jenom na hokej.

Do švýcarského Lausanne jste přišel už během pandemie koronaviru. Jak jste si tam zvykal?

Člověk musel omezení přijmout, podmínky byly pro všechny stejné. Mám rád, když je na zápase plno lidí a atmosféra, ať už jsem soupeř, nebo domácí, takže to bylo takové nemasné neslané. Jinak je ve Švýcarsku krásný život a kvalitní soutěž. Nedokážu říct, zda lehčí či těžší. Hokej je každopádně rychlejší, tolik se neřeší třeba taktika ve středním pásmu. Hrají nahoru dolů, což u nás úplně vidět není, tady spíš vede propracovaný styl. Mně se to líbilo a i pro diváky je atraktivnější, když šance střídá šanci.

Brněnský dres navléknete v jedenatřiceti letech a s víc než pěti sty zápasy v extralize. Očekává se, že povedete mladší spoluhráče?

Asi už by to tak mělo být, ale zatím se na to necítím, abych řekl pravdu. Nedělám rozdíl mezi staršími a mladšími kluky. Jsme všichni v jednom týmu. Samozřejmě když někdo přijde a chce poradit, určitě s tím nemám problém, ale že bych se do role mentora nějak hnal, to určitě ne. V Kometě jsou starší, zkušení kluci, co tu od toho jsou.

Co čekáte od sezony?

Jedno z mých největších přání je, aby se na stadion vrátili lidi. Jinak chci hrát nahoře. Je to takové klišé, ale člověk zkrátka musí nějak proběhnout sezonou a v play-off se může stát cokoli. Rád bych hrál o první čtyřku či šestku a pak se pokusil zvítězit ve vyřazovacích bojích.

JAROSLAV GALBA