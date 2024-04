Potemnělá aréna, ohnivá show a podmanivá hymna vsetínského hokejového klubu Dú Valaši dú při nástupu vsetínských hokejistů na led brněnské Winning Group Areny. I pověstní příznivci hokejové Komety byli v tu chvíli ohromeni. Zatímco na ledě vyhráli baráž o extraligu hokejisté Kladna 4:0 na zápasy, Valaši dali v neděli a pondělí celé republice vědět, že fanouškovsky patří mezi českou špičku.

Atmosféra při čtvrtém duelu baráže mezi Vsetínem a Kladnem. | Video: Václav Petrů

„V životě jsem nezažil takové fanoušky jako ty ze Vsetína," několikrát přesvědčoval na pozápasové tiskovce vsetínský forvard Ondřej Machala. A nadšení, které nerozmetal ani vývoj baráže, mohli Valachům závidět i fanoušci Komety.

Ti si vzpomenuli na dobu kolem patnácti roků zpět, kdy Brňané s podobným entuziasmem nocovali, aby si vystáli lístky na play-off první ligy nebo později extraligy. V dnešní době už se na lístky čeká za obrazovkou počítače či mobilu, a po těch na baráž se zaprášilo s rychlostí blesku, přestože Vsetín dělí od Brna, kde si valašský klub zařídil azyl, sto třicet kilometrů.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Davy fanoušků z Valašska neodradil ani nepříliš šťastný pondělní termín čtvrtého zápasu, který se vedení vsetínského klubu marně pokoušelo přeložit na neděli, ani nepříznivé skóre v sérii 0:3. „Dnes si jdeme pro výhru," říkal u vchodu odhodlaně fanoušek, který se představil jako Petr. A pozitivní naladění číšilo i z dalších příznivců.

O výjimečnosti chvíle napovídalo i nezvykle zaplněné tiskové středisko brněnské Winning Group Areny, ve kterém se rojil větší počet novinářů a fotografů než obvykle při zápasech Komety.

Vsetínští fanoušci svůj tým mohutně povzbuzovali po celý zápas, nemilým překvapením pro ně byly jen dlouhé fronty na občerstvení. „Ty jo, to je lidí, to snad ani není možné," divili se někteří. Kdo zaváhal a do fronty přišel pozdě, nestihl ani začátek další třetiny.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Jinak si Valaši brněnský azyl viditelně užívali. „Všechno tu bylo skvělé připravené a cítili jsme se tu jako doma," shrnul po závěrečném utkání i vsetínský forvard Štěpán Bláha, jenž ve čtvrté partii vstřelil dva góly.

Právě on dostal svůj tým poprvé v sérii do vedení, ale čtvrtou partii v pondělí vyhrálo Kladno 4:3 a definitivně rozhodlo o své záchraně. Sympatie ale středočeský celek u vsetínských fanoušků nevzbudil. Ohlušující pískot si vysloužil kladenský kapitán Radek Smoleňák, který se snažil vsetínským fanouškům zatleskat.

Brněnská aréna navzdory prohře a neúspěchu v baráži zkrátka patřila Vsetínu a jejím fanouškům, takže kladenští hokejisté jen krátce pozdravili kotel, následovala fotka a raději odklidili prostor pro vsetínskou děkovačku za celou sezonu. Vsetínské fanoušky evidentně v danou chvíli příliš nevyzrušovala ani přítomnost legendárního Jaromíra Jágra, který v dresu Kladna vsítil v baráží jednu branku.

Fanoušci valašského celku se ještě dlouhé minuty loučili se svými hrdiny. Příznačně i jednou z písní od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Není nutno. Extraligu sice Vsetín nevybojoval, zážitky z baráže si ale klub ponese dál.