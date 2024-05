Radko Gudas (na snímku vpravo) se vrací do reprezentace po pěti letech, kdy patřil mezi opory na MS v Bratislavě.Zdroj: ČTK

RADKO GUDAS. Velký comeback do reprezentace by už v Brně mohl zažít známý tvrďák, který nechodí pro ránu daleko, ale umí podpořit i ofenzivu. Gudas se vrací do reprezentace po pěti letech, naposledy nechyběl na světovém šampionátu v Bratislavě, kde výběru Miloše Říhy jen těsně unikla medaile.

V uplynulých čtyřech letech národní tým Gudas neposílil zejména proto, že se svými týmy nechyběl v play-off v NHL. V minulém ročníku si dokonce s Floridou zahrál finále Stanley Cupu, v němž ale Panthers nestačili 1:4 na zápasy na Vegas.

V létě ale Gudas přestoupil do Anaheimu, jenž prochází přestavbou a tak pro něj sezona poprvé po čtyřech letech skončila po základní části. Nyní si brzy čtyřiatřicetiletý obránce prodlouží sezonu v Brně a Ostravě. Kladenský rodák by měl být jeden z klíčových beků národního týmu a taky může být adeptem na post kapitána, už před pěti lety v Bratislavě měl na dresu Áčko.