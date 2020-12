Po experimentu při porážce 0:3 s Pardubicemi se vrátil proti Ocelářům do elitní formace ke kapitánovi Martinu Zaťovičovi a útočníkovi Peteru Muellerovi brněnský forvard Petr Holík. „Snažíme se poskládat sestavu tak, abychom byli co nejsilnější a v utkání uspěli,“ vysvětlil stroze změny v první lajně asistent brněnského kouče Jiří Horáček.

Jako jediný se v utkání prosadil člen druhé útočné řady Tomáš Vincour. Ten ve 25. minutě procedil puk mezi betony třineckého brankáře Jakuba Štěpánka a snížil stav utkání na 1:2. „Největší problém je důraz do zakončení. Chybí nám i potřebné štěstí, protože se nám puk neodráží tak, jak potřebujeme,“ pravil brněnský obránce Filip Král.

O porážce Komety rozhodl především úvod druhé třetiny, kdy se v rozmezí dvou minut prosadili třinečtí útočníci Miloš Roman a Erik Hrňa. „Druhá třetina byla slabší. Dostali jsme v ní góly a tam se to zlomilo. Pak jsme dělali, co jsme mohli, abychom výsledek zvrátili, ale nejsme v koncovce efektivní,“ zalitoval Horáček, jehož svěřenci trefili branku desetkrát z dvaadvaceti pokusů.

Dvoubrankové vedení vrátil vedoucímu celku nejvyšší české soutěže Petr Vrána, jenž se stejně jako Hrňa trefil z přesilové hry. „Hra Třince teď stojí právě na přesilovkách, dal z nich dva góly. Má zkušené hráče a umí si s tím poradit. Není to ale nic, co bychom nezvládli. Máme taky zkušenou první lajnu a musíme počkat, až jí to začne zase lepit,“ poznamenal Král.

Třinec v brněnské DRFG Areně zareagoval na porážku 1:2 po prodloužení s posledními Českými Budějovicemi patnáctým vítězstvím v letošní sezoně a potvrdil pozici lídra tabulky. „Jsem rád za konečný výsledek, odvedli jsme velmi dobrý výkon. Domácí si pak vytvořili nějaké šance, ale Kuba Štěpánek nás podržel. Solidně jsme si to systémově hlídali a byli nepříjemní,“ uvedl třinecký kouč Václav Varaďa.

Kometa se po devatenácti odehraných utkáních nachází s dvaceti body na dvanácté pozici, v tabulce pod ní jsou jen Zlín a České Budějovice. „Ze zápasu kromě druhé třetiny nemáme špatný pocit. Musíme šlapat dál, abychom získali body a byli v koncovce efektivní,“ dodal Horáček.

Ještě pár hodin před nedělní porážkou dostal nepříjemnou zprávu brněnský obránce Jakub Zbořil. Jeho možnou premiéru v A týmu české hokejové reprezentace na druhém turnaji Euro Hockey Tour totiž zatrhl klub Boston Bruins. Z něj třiadvacetiletý hráč před startem NHL vypomáhá v Kometě.

Brněnské hokejisty čeká další duel v úterý na ledě Olomouce, která v tabulce okupuje dva body před Kometou desátou pozici. Utkání startuje v šest hodin večer.

Kometa Brno - Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Vincour (Klepiš, Pyrochta) – 22. Roman (O. Kovařčík, Jaroměřský), 24. Hrňa (Martin Růžička, Gernát), 33. P. Vrána (Hrňa, Gernát).

Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – Bryška, Axman.

Vyloučení: 3:3.

Využití: 0:2.

V oslabení: 0:0.

Kometa: Vejmelka – J. Zbořil (A), Pyrochta, Hájek, O. Němec (A), Gulaši, F. Král, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Plášek, Brabenec, L. Horký – Kunc, F. Dvořák, Šoustal.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Hrňa – Roman, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Jašek, Dravecký (A) – Kofroň.