Nejbližší sportovní i kulturní akce se totiž ruší, nebo konají v omezeném počtu a za bezpečnostních opatření. „Je zapotřebí například společně vyjednat s městem, jak postupovat s fungováním arény, protože ji nemůžeme využívat k účelům, ke kterým je uzpůsobená. Vznikly nám i obrovské ztráty ze zrušených koncertů. Provoz haly nás stojí třiadvacet milionů ročně a pokud nemůžeme využít její kapacitu a na provoz si vydělat, máme obrovský problém,“ upozornil Zábranský.

Majitele a současně hlavního trenéra Komety nyní čeká řada jednání, proto kontakt s hráči v srpnu výrazně omezí. „Mám obrovskou zodpovědnost a povinnost zajistit fungování klubu. Situace je natolik nevyzpytatelná, že považuji tento krok za správné rozhodnutí, proto zatím nepovedu tým ani na střídačce při utkáních,“ uvedl Zábranský.

Zápasy Komety:

Generali Česká Cup

úterý 4. srpna v 18 hodin:

doma Pardubice

čtvrtek 6. srpna v 18 hodin:

venku Hradec Králové

úterý 11. srpna v 18 hodin:

doma Olomouc

čtvrtek 13. srpna v 18 hodin:

venku Olomouc

úterý 18. srpna v 17 hodin:

venku Pardubice

čtvrtek 20. srpna v 18 hodin:

doma Hradec Králové

Ten na své náklady ještě před nástupem do přípravy nechal mužstvo otestovat na koronavirus. Výsledky u všech hráčů i členů realizačního týmu vyšly negativní. „Neznamená to ale, že časem to někoho nepotká. Testování jsem vzhledem k naší zodpovědnosti a blížícímu se turnaji bral jako samozřejmost,“ poznamenal Zábranský.

Kometa se tak po čtyřech a půl měsících poprvé objevila na ledě. „Na hráčích jsem viděl, že pauza pro ně byla dlouhá a jsou natěšení, cítil jsem z nich obrovskou chuť. Troufám si říct, že první trénink měl intenzitu i kvalitu,“ uvedl brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

Na kluzišti se hokejisté pohybovali ve skupinách po deseti. „Vždycky se v přípravě trénuje v deseti dvanácti hráčích, aby tělo dostalo co největší záhul,“ vysvětlil brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Na úvodním tréninku chyběli akorát útočník Peter Mueller, který se po karanténě v Kanadě vrátí do České republiky v neděli, a Stanislav Svozil. Ten se na reprezentačním srazu dvacítek v Brně setkal se třemi hráči, u kterých se objevil pozitivní test na koronavirus. Nejspíš ho čekají opakované testy a pětidenní karanténa. „Když jsme v pondělí dělali testy všem hráčům a realizačnímu týmu, nedokážu si představit, že bych potom dovolil trénink, na kterém by byl. Pak bychom všechny výsledky A týmu hodili do koše,“ zdůraznil Zábranský.

Pro hokejisty Komety zatím zvláštní opatření neplatí. V kabině mají akorát víc dezinfekce a snaží se vyvarovat větších skupin lidí. „Každý sportovec v tomhle období dennodenně pracuje a pokud z toho mančaft na čtrnáct dní vypadne, jde o obrovský problém,“ zmínil Pokorný.

Jeho svěřenci naskočí v úterý do prvního zápasu teprve po týdnu od začátku přípravy. V srpnu ji s jistotou čeká šest přípravných duelů, dvojutkání s Pardubicemi, Olomoucí a Hradcem Králové. „Musíme si všechno znovu osahat, zvyknout si, kde se pohybovat. V zápase to jde rychleji,“ pochvaloval si program Zaťovič.