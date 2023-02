Michal Gulaši, Tomáš Kundrátek a Martin Zaťovič. Velká jména, která chyběla v posledním utkání proti Liberci. Na hře Komety to ale nebylo příliš poznat, možná právě naopak. Stmelené mužstvo od prvních minut dřelo a zaslouženě vyhrálo 3:0. „Konkurence je nádherná, v ní je síla. Díky ní se i ti zranění kluci uzdraví rychleji. Když v klubu je, pak lze hráčům i vysvětlovat některé věci úplně jinak,“ pochvaloval si brněnský asistent trenéra Jaroslav Modrý.

Absentující hráče totiž zatím skvěle zastoupili mladší hokejisté, mezi nimiž jsou i odchovanci. A brněnský tým, který v některých utkáních vypadal, že si přišel pouze odjezdit šedesát minut, najednou dře na doraz. „Jsou to kluci, kteří byli posunutí výš. Jsou mladí, máme šanci s nimi pořádně pracovat a je jen na nás, aby se opravdu stali plnohodnotnou součástí týmu,“ pokračoval Modrý.

Legenda motorismu Jiří Mičánek slaví 70. Získal 25 titulů na okruzích i do vrchu

Patrné je to především na obranné činnosti. Kometa dlouho měla problémy s gólovými příděly od soupeřů, najednou ale nedostala branku už téměř sto třicet minut.

Nové defenzivní páry si viditelně sedly a postupně z nich krystalizují doposud nepříliš výrazní hráči, kteří se mění v pravidelné tahouny. „Nové složení obrany funguje dobře. Máme tři výhry ze tří posledních zápasů a hlavně si i vyhovujeme, mluvíme spolu. Je to fajn,“ podotkl jedenadvacetiletý brněnský odchovanec Radek Kučeřík.

Kometa a uzávěrka přestupů? Bombou byl obránce ze Záhřebu, hvězda nepřesvědčila

Právě on proti Liberci zaznamenal první branku v sezoně. Prosadil se i další obránce Marek Ďaloga, který také čekal na první přesný zásah. Oba své trefy zapsali při početní výhodě, kterou Kometa umí využívat parádně, nově složená druhá přesilovková formace pak svými výkony tlačí i na tu elitní. „Je to opět o konkurenci. Máme silné dvě přesilovkové pětky a můžou se mezi sebou poprat, jaká bude začínat,“ předeslal Modrý.

V pátek od šesti hodin večer čeká na Kometu další velký test, na její led přijedou třinečtí Oceláři. S žádným rychlým návratem zraněných hráčů sice brněnský celek počítat nemůže, na ledě se však zlepšuje zápas od zápasu. „Nejsem doktor, aleu absentujících kluků to vypadá na dýl. Hokej je ale týmový sport, takže je to šance pro dalšího kluka v řadě ukázat, co umí,“ nezoufal Modrý.