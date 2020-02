Na ledové ploše strávil sice jen čtyři minuty a pětatřicet vteřin, přesto toho stihl opravdu dost. Jakub Brabenec totiž vstřelil první extraligový gól při své premiéře za áčko hokejové Komety proti Hradci Králové.

HC Kometa Brno - Jakub Brabenec. | Foto: Deník / Attila Racek

Podařilo se mu to 18. února 2020. Den, na který nikdy nezapomene. Bylo mu přesně šestnáct let a sto šedesát dní. Proto není divu, že se přepisovaly rekordy jak samostatné extraligy, tak Komety. „Je to super pocit, ale hlavně že jsme vyhráli,“ soukal ze sebe Brabenec po vítězství 2:1.