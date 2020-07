V minulé sezoně měl k premiéře ve vyřazovací části zatím největší příležitost v kariéře, ovšem kvůli pandemii koronaviru o ni přišel. „Zpětně mě to mrzí, ale mám aspoň motivaci být ještě lepší a vybojovat si jasné místo,“ říká čtyřiadvacetiletý rodák z Třebíče.

Je vaše pozice letos jiná vzhledem k odchodu Čiliaka?

Pokaždé ji beru stejně. Chci chytat a nevnímám velký rozdíl v tom, jak to bylo loni nebo roky předtím. Ani teď nepočítám, že jsem jasná jednička. Vždy se snažím předvádět co nejlepší výkony a být v bráně co nejvíc. Je mi úplně jedno, co si kdo myslí nebo říká, uvidí se hlavně na ledě.

Dřív jste vždy chytal základní část, ale v závěru ročníku dostal přednost Čiliak. Proč?

Mára v Kometě vychytal dva tituly a vždycky na konci sezony dostal důvěru hlavně kvůli play-off, protože se ví, že se na něj dá stoprocentně spolehnout a zachytat v něm umí. Ještě jsem tu možnost neměl ani v jednom zápase a doufal jsem, že letos to konečně vyjde. Měl jsem k tomu dobře nakročeno, jenže bohužel to přerušila jiná věc než hokejová.

Jste nyní na vyřazovací část připravený?

To jsem byl každý rok, šance akorát nepřišla, protože nenastal důvod v brance něco měnit. V hlavě jsem si vždy nastavoval, abych byl nachystaný do play-off naskočit.

Karel Vejmelka

Narozen 25. května 1996 v Třebíči

Výška: 192 cm

Váha: 98 kg

Post: brankář

Klub: Kometa Brno

Předchozí kluby: Třebíč, Pardubice, Jihlava

Čísla v sezoně 2019/2020:

Zápasy: 43

Odchytané minuty: 2414

Obdržené góly: 109

Průměr gólů na zápas: 2,71

Vychytané nuly: 3

Úspěšnost zákroků: 91,09 %

Berete Čiliakův konec v Kometě jako signál, že se s vámi pro play-off počítá?

Všechno je ještě hrozně daleko, za osm devět měsíců to může být jinak. Určitě cítím větší důvěru a doufám, že ji splatím. Záleží jenom na mně, jak se mi bude dařit.

Jak vycházíte s novými kolegy Lukášem Klimešem a Ondřejem Kacetlem?

Oba jsem už znal, Lukáše samozřejmě víc. S ním jsem se pár let předtím potkával pravidelně. Ondru jsem vnímal taky jako kamaráda, který chytal akorát jinde. Na ledě jsme se potkávali často, takže nebyl problém se seznámit a bavit. Je pro mě super, že mám kolem sebe takovou konkurenci. Zkrátka další motivace, abych víc dřel.

Jak hodnotíte přípravu pod novým trenérem brankářů Pavolem Rybárem?

Vnímám to jako pozitivní impuls. Každá změna je dobrá, snažíme se nějakým způsobem spolu komunikovat a pracovat na konkrétních věcech. Mile mě překvapil.

Přinesl do tréninků změny?

Má hlavně jiný přístup, který mi vyhovuje. Některé věci jsou pro mě nové a neustále si na sebe ještě zvykáme. Příprava ale vypadala standardně, pár tréninků jsme měli individuálních a ostatní zase společně s týmem.

Na co jste se zaměřovali?

Posilovali jsem hlavně s vlastním tělem. Měli jsme speciální cvičení s gymnastickým balonem nebo medicinbalem. Nezvedali jsme jen těžké váhy, ale spíš simulovali pohyby, jako když stojíme v bráně. V tom byla hlavní a příjemná změna.

Máte za sebou po dlouhé pauze první tréninky s týmem na ledě. Jste rád?

Každý na to už netrpělivě čekal a po tak dlouhé době jde o příjemné zpestření. Znamená to zase další krok kupředu, abychom se mohli vrátit k tomu, co máme všichni rádi. Doufám, že brzo začnou zápasy.

Ty však budou zatím buď úplně bez diváků, nebo s omezeným počtem.

Nedokážu si zápasy bez nich představit. Ženou nás za vítězstvím jako další hráč. Na druhou stranu když nebude jiná možnost, připomeneme si juniorská utkání a popereme se s tím. Pro nás o dramatickou změnu nepůjde, budeme hrát pořád stejně, ale pro fanoušky bude horší to skousnout.

Stihly vás na prvním tréninku potrápit nové posily?

Neřekl bych, že mě potrápily, ale prověřily. Nelišily se úplně od ostatních a doufám, že mě nikdo ani trápit nebude. (směje se) Posily se jako každoročně povedly. Jde o kvalitní hráče a zvučná jména, ještě ukážou, co umí. Těším se, jak budou na ledě v zápasech vypadat.

Dotkla se vás opatření kvůli možné nákaze koronavirem?

V pondělí jsme podstoupili testy, které naštěstí byly u všech negativní. Máme potvrzené, že jsme v pořádku a můžeme se plně věnovat tomu, abychom vstoupili do sezony stoprocentně natrénovaní a předváděli co nejlepší hokej.

Omezuje vás ale něco z preventivních doporučení při tréninku?

Čekal jsem, že to bude mít větší dopad, naštěstí ne. O žádnou velkou změnu nejde, jedeme zatím relativně v normálním režimu. A doufám, že to nebude jiné.

Obáváte se ze zrušení přípravných duelů?

Když přijdeme o pár zápasů, nic se neděje. Pokud to prospěje tomu, aby se začalo hrát normálně v lize, každý to jen uvítá.