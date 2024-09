Historická chvíle pro Brno? Největší moravské město by mohlo v roce 2029 premiérově v moderní éře uspořádat mistrovství světa v hokeji, přičemž hlavním dějištěm by byla Budapešť. O společném pořádání šampionátu jednali v úterý prezident českého hokejového svazu Alois Hadamczik a šéfka maďarského svazu Zsuzsanna Kolbenheyerová spolu s majitelem Komety Liborem Zábranským v Brně, společně sledovali také přípravný duel Komety proti Olomouci. Soupeřem v boji o kandidaturu šampionátu za pět let je ale Slovensko.

Jižní Morava by přivítala skupinu světového šampionátu v nové multifunkční aréně na výstavišti, která má být hotova za dva roky. Dosud Brno hostilo několik zápasů na mistrovství světa v roce 1959, Maďarsko mistrovství světa nepořádalo.

„Pro Brno hrají výborní fanoušci, nová moderní hala a mistrovství světa v dohledné době opět na území České republiky, to je perfektní kombinace. Výhodou je i to, že až bude organizátorem znovu Česká republika, Maďarsko po nás na oplátku spolupořádání neočekává. Nejde o reciproční dohodu. Přímo v Brně je letiště, poblíž je i to vídeňské, a navíc to mezi těmito městy není daleko ani autem, takže všechno zapadá do sebe. Situaci už jsem projednával také s výkonným výborem svazu, který s pořádáním souhlasí," uvedl Hadamczik pro klubový web Komety.

„V Budapešti máme krásnou novou multifukční arénu. Pro pořádání šampionátu ale potřebujete dvě haly, proto se nyní poohlížíme po potenciálním spolupořadateli. Český hokejový svaz a Brno se velmi zajímá o debatu na toto téma s naší stranou. Nyní připravujeme schůzku s komisí, která má u nás v gesci sport, abychom tuto myšlenku projednali. Vím, že v Brně se staví nová hala, která by měla být otevřena pro sezonu 2026/2027. Takže proč Brno nevyužít jako druhé pořadatelské město světového šampionátu? Naše aréna v Budapešti pojme přes 17 tisíc diváků. Myslím, že by to s Brnem mohla být dobrá kombinace," zmínila Kolbenheyerová.

O mistrovství světa v roce 2029 usiluje ale také Slovensko, které s Brnem podle šéfa tamějšího hokejového svazu Miroslava Šatana nerokuje. Slovensko chce uspořádat světový šampionát v Bratislavě a Košicích, ale může narazit nízkou kapacitu Steel arény v Košicích, která pojme jen 8300 diváků, což je pro Mezinárodní hokejovou federaci IIHF problém.

„Nemáme zatím jiné stadiony a o opci s Brnem jsme sa nebavili, protože ten stadion ještě nestojí," citoval Šatana server Sportnet Sme.sk.

O pořadateli světového šampionátu v roce 2029 bude Mezinárodní hokejová federace IIHF rozhodovat na příštím mistrovství světa, které bude v květnu roku 2025 hostit Švédsko s Dánskem. V roce 2026 uspořádá šampionát Švýcarsko, v roce 2027 Německo a o rok později Francie.