Jakub Brabenec se prvního kempu v Brně nezúčastní.Zdroj: Deník/Attila Racek

Jakub Brabenec. První sezona v zámoří vyšla nositeli známého příjmení, jehož děda Kamil je legenda československého basketbalu a otec Kamil bývalým hráčem Komety, náramně.

Osmnáctiletý útočník v dresu Charlottetownu Islanders v kanadské juniorské soutěži QMJHL zaznamenal čtyřiašedesát bodů v osmapadesáti zápasech, dalších devatenáct bodů navíc přidal v play-off.

Forvard draftovaný do NHL loni týmem Las Vegas Golden Knights si vysloužil ocenění Michel – Bergeron – Trophy pro nejlepšího ofenzivního nováčka soutěže. „Je velká čest takovou cenu získat. Když se člověk podívá, kteří hráči v minulosti vyhráli, je to něco neuvěřitelného. Musím ale poděkovat svým spoluhráčům, bez nich bych nebyl úspěšný. Určitě to pro mě znamená hodně v kariéře, ale dalším velkým cílem je zisk mistrovské trofeje,“ pravil pro web Komety.

V národním týmu by tak měl patřit k hlavním oporám, jestli se mu vyhnou všechny zdravotní trable. První kemp v Brně totiž vynechá.